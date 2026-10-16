Congo-Kinshasa: La création du FRN relance le débat sur les pistes de sortie de crise au pays

La création du Front pour la refondation de la nation (FRN), dirigé par l'ancien président Joseph Kabila, suscite des réactions au sein de la classe politique et de l'opinion publique en République démocratique du Congo. Sur les antennes de Radio Okapi, le député national Donatien Bao Bitini Talabau et plusieurs auditeurs ont débattu des implications politiques et sécuritaires de ce nouveau mouvement ainsi que des solutions pour mettre fin aux violences dans l'Est du pays.

Dévoilé le 12 octobre à Goma, le FRN place Joseph Kabila à sa tête, tandis que Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa, principaux dirigeants de l'AFC/M23, en deviennent vice-présidents. La nouvelle plateforme affirme s'appuyer sur l'article 64 de la Constitution pour contester le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Cette initiative a également provoqué des démissions parmi certains collaborateurs de l'ancien chef de l'État.

Invité de l'émission Parole aux auditeurs, le député national élu de Bulungu, dans la province du Kwilu, Donatien Bao Bitini Talabau estime que la situation sécuritaire actuelle s'inscrit dans une longue succession de rébellions en RDC.

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Selon lui, plusieurs mouvements armés ayant marqué l'histoire du pays présentent des continuités dans leurs acteurs et leurs soutiens. L'élu met notamment en cause le rôle du Rwanda et considère Joseph Kabila comme un acteur majeur de cette dynamique. Ces accusations reflètent son analyse de la crise.

Interrogé sur le rôle des députés nationaux, il rappelle que les élus contribuent notamment à la diplomatie parlementaire et à l'adoption de lois destinées à protéger l'État congolais.

Les auditeurs appellent au patriotisme et au dialogue

Les réactions des auditeurs et internautes témoignent d'une inquiétude face aux conséquences politiques et humaines de cette nouvelle configuration. Frank de Vienne déplore les divisions au sein de la classe politique et redoute que la population congolaise paie le prix de cette crise.

« Sans véritable patriotisme, sans réelle volonté politique, sans une vraie implication populaire de la majorité de nos concitoyens, rien ne pourrait marcher », estime-t-il.

Parmi les pistes avancées pour sortir de l'impasse, plusieurs participants plaident pour l'organisation d'un dialogue national inclusif, la réconciliation entre Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi, ainsi que le renforcement d'une armée républicaine capable de défendre l'intégrité territoriale.

D'autres insistent sur la nécessité de renforcer les mécanismes de réconciliation et d'obtenir un cessez-le-feu afin de mettre fin aux violences qui continuent d'affecter les populations, particulièrement dans l'Est du pays.