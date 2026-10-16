Afrique: "Brains Licensing Africa" - « La marque est un instrument de compétition », affirme Robert Beugré Mambé

La marque constitue bien plus qu'un simple signe distinctif. Elle représente un levier stratégique de compétitivité, de création de valeur et de conquête des marchés.

C'est le message porté par Robert Beugré Mambé, haut patron de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de Brains Licensing Africa, qui s'est déroulée le jeudi 15 octobre 2026 au Parc des Expositions.

« La marque est un instrument de compétition », a-t-il affirmé, présentant celle-ci comme la partie visible d'un ensemble plus profond reposant sur la culture, l'intelligence et la volonté. Une vision qui souligne l'importance de la marque dans le positionnement des entreprises et leur capacité à se démarquer dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel.

Placée sous le thème « Marques et licences, accélérateurs de croissance en Afrique », cette édition ambitionne de favoriser l'émergence de marques africaines, conçues pour répondre aux réalités des marchés locaux, conquérir le continent et rayonner au-delà des frontières.

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Pendant deux jours, l'événement réunira plus d'une centaine de marques et des professionnels issus de vingt pays, autour des opportunités offertes par la protection, la gestion et l'exploitation commerciale des marques.

Au-delà de leur potentiel commercial, les marques africaines doivent faire face à plusieurs défis, notamment la protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, a insisté sur la nécessité pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), de mieux protéger et valoriser leurs marques.

« La contrefaçon constitue une menace réelle pour nos entreprises. Elle détourne la valeur créée, fragilise les investissements consentis et porte atteinte à la confiance des consommateurs », a-t-il souligné.

Face à cette situation, il a invité les acteurs économiques à considérer leurs marques comme de véritables actifs. « Protégez vos marques : c'est le premier acte de leur valorisation », a-t-il recommandé, les encourageant également à les développer et à explorer les possibilités de partenariats et de licences pour étendre leur portée commerciale.

Il a, par ailleurs, informé que selon l'étude annuelle de Licensing International, les ventes au détail de produits sous licence ont atteint près de 390 milliards de dollars en 2025, illustrant le poids économique de ce secteur à l'échelle mondiale.

Pour sa part, le président de la Maison d'Afrique, Youssouf Camara, s'est accentué sur la nécessité pour le continent de mieux structurer et valoriser ses marques, ses créations et sa propriété intellectuelle.

« Nous ne parlons pas à la place du continent. Nous créons les conditions pour qu'il parle plus fort, qu'il se structure, qu'il se valorise et qu'il conquière les marchés mondiaux avec ses propres marques, ses propres histoires et sa propre propriété intellectuelle », a-t-il déclaré.

Il a salué une édition « plus ambitieuse, plus structurée, plus internationale », estimant que cette évolution confirme la dynamique engagée en faveur de la promotion des marques africaines.

Pour Youssouf Camara, l'enjeu dépasse la seule capacité de production du continent. « Une Afrique forte n'est pas seulement une Afrique qui produit. C'est une Afrique qui possède, qui protège et qui valorise ce qu'elle crée », a-t-il insisté. Chaque marque qui s'impose, chaque licence conclue et chaque partenariat noué contribue, selon lui, à renforcer la souveraineté économique et culturelle de l'Afrique.

Les échanges de cette 2ème edition porteront sur le développement des marques à grande échelle, leur protection, la lutte contre la contrefaçon, l'accès aux marchés extérieurs, les liens entre culture et marques, ainsi que les opportunités offertes par le numérique.

Plusieurs délégations venues de plusieurs pays africains, notamment le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Niger, le Ghana et le Burkina Faso.

Le Bénin est le pays mis à l'honneur de cette édition, représenté notamment par son ministre du Commerce.

Cette mobilisation témoigne de l'intérêt croissant accordé aux stratégies de marque et à leur exploitation commerciale sur le continent.

À travers cette deuxième édition, Brains Licensing Africa entend ainsi rapprocher les acteurs de l'écosystème, favoriser les partenariats et encourager les entreprises africaines à faire de leurs marques des instruments durables de croissance et de rayonnement international.