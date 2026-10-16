Cote d'Ivoire: 4e édition du Salon des collectivités territoriales - L'État appelé à mieux financer les communes et les régions

Abidjan accueille, du 15 au 17 octobre, le salon dédié aux enjeux du développement local.

Le transfert de compétences aux collectivités territoriales ne saurait produire les résultats attendus sans des ressources financières à la hauteur des responsabilités confiées aux élus locaux.

C'est le message qui s'est dégagé des interventions des autorités présentes, le 15 octobre, à l'ouverture de la 4e édition du Salon des collectivités territoriales (Sct), au Parc des expositions d'Abidjan.

L'enjeu est de faire correspondre les missions confiées aux communes et aux régions avec les moyens nécessaires à leur réalisation.

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Placée sous le thème : « Le transfert de compétences et des ressources pour une décentralisation renforcée et accélérée, gage de territoires plus efficaces et autonomes », l'édition 2026 se tiendra sur trois jours. Elle réunira notamment des élus locaux, des membres du gouvernement, des partenaires au développement ainsi que des délégations étrangères.

La présidente du Sénat, haut patron de la cérémonie, Kandia Camara, a insisté sur la nécessité de donner aux collectivités territoriales les moyens de leurs ambitions. Pour elle, le transfert de compétences ne peut se limiter à confier de nouvelles responsabilités aux élus locaux.

Elle doit leur permettre de les exercer dans de bonnes conditions. « Une compétence transférée sans les ressources nécessaires à son exercice demeure une promesse inachevée », a-t-elle déclaré.

L'entretien des routes, la construction des écoles et l'amélioration de la salubrité figurent parmi les besoins auxquels les collectivités doivent répondre au quotidien. Autant de missions qui nécessitent des financements suffisants, mais aussi du personnel qualifié et des capacités organisationnelles adaptées.

Dans cette perspective, Kandia Camara a plaidé pour une meilleure cohérence entre les compétences transférées, les ressources financières disponibles et les moyens humains des collectivités.

Parrain de cette 4e édition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a réitéré la volonté du gouvernement de poursuivre le processus de décentralisation. « Le transfert de compétences ne peut se limiter à une répartition juridique des responsabilités », a-t-il fait savoir.

En clair, confier une mission à une commune ou à une région suppose de lui donner les moyens de l'accomplir. Les ressources humaines, financières et matérielles constituent, à cet effet, des éléments essentiels pour garantir le bon fonctionnement des administrations locales et l'efficacité de leurs interventions.

Le ministre a également relevé plusieurs défis auxquels les collectivités doivent faire face. Il s'agit notamment de renforcer les compétences professionnelles de leurs administrations, d'accroître la mobilisation des ressources propres et d'améliorer la planification territoriale.

L'ambition affichée par le gouvernement est de faire en sorte que les compétences transférées se traduisent par des résultats visibles. Les populations doivent pouvoir constater une amélioration des services publics et de leurs conditions de vie.

Pour les communes, les efforts déjà consentis par l'État sont à salués, mais des attentes demeurent. Intervenant au nom de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), Amadou Koné a reconnu les avancées enregistrées sur le plan financier.

Il a néanmoins invité les autorités à aller plus loin en donnant une suite concrète aux mesures attendues par les élus locaux. Il a notamment fait état de près de 14 textes finalisés, parmi lesquels figurent des décrets relatifs au statut des élus locaux et des maires.

Pour lui, leur adoption ne devrait plus tarder. Cette attente traduit la volonté des élus locaux de disposer d'un cadre réglementaire adapté à leurs fonctions et aux responsabilités qu'ils exercent au service des populations.

La nécessité de poursuivre les échanges entre l'État et les collectivités a également été mise en avant par Eugène Aka Awélé, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci).

Selon lui, la recherche de solutions durables passe par une meilleure prise en compte des réalités auxquelles les collectivités sont confrontées. Le dialogue doit permettre aux différents acteurs de confronter leurs expériences, de partager les initiatives qui fonctionnent et d'identifier les mesures susceptibles d'améliorer la gestion des territoires.

Eugène Aka Aouélé a réaffirmé la disponibilité de l'Ardci à accompagner l'État et les autres acteurs engagés dans le processus. La commissaire générale du Sct, Penda Dramera, a souhaité faire de l'événement un espace propice aux échanges, à la coopération et à l'émergence de projets concrets.

Des délégations, venues du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Sénégal et du Tchad, ont pris part aux activités, aux côtés des personnalités telles qu'Anne Hidalgo, ancienne maire de Paris.