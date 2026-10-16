Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - Cinq cadres convoqués à la section antiterroriste

Georges Philippe Ezaley, Roger M'Bia, Alain Cocauthrey, Dia Houphouët Augustin et Fian Hervé sont invités à se présenter au cabinet de la section antiterroriste du Tribunal de première instance d'Abidjan.

Cinq cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) ont reçu des convocations adressées au siège du parti, les invitant à se présenter au cabinet de la section antiterroriste du Tribunal de première instance d'Abidjan, situé à Cocody-Angré, à la 7e tranche.

Les personnalités concernées sont Georges Philippe Ezaley, vice-coordonnateur des activités des vice-présidents ; Roger M'Bia, directeur général du Pdci-Rda ; l'ex-ministre Alain Cocauthrey, directeur de cabinet du président du parti, Tidjane Thiam ; Dia Houphouët Augustin, vice-président et membre du Secrétariat exécutif ; ainsi que Fian Hervé, membre du Bureau politique.

Les cinq responsables sont priés de se présenter devant cette juridiction spécialisée.

À ce stade, les motifs précis de ces convocations n'ont pas été communiqués dans les informations disponibles.