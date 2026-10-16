Cote d'Ivoire: Coopération - Anne Hidalgo salue le leadership du pays dans l'amélioration des conditions de vie des populations

L'ambassadrice mondiale de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, Anne Hidalgo, a salué, le jeudi 15 octobre 2026, à Abidjan, les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'était au terme d'une audience avec le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Cette rencontre, qui s'est tenue en marge du Salon des collectivités territoriales, organisé actuellement au Parc des expositions, a permis aux deux personnalités d'échanger sur des sujets importants, notamment la décentralisation, le changement climatique, le rôle des villes et les projets liés à la lagune.

« Je suis heureuse d'échanger sur tous les grands projets portés par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour donner aux villes et aux communes les compétences nécessaires afin qu'elles puissent agir sur les sujets qui améliorent la vie des habitants, ainsi que sur les enjeux liés au changement climatique, qui fait souffrir beaucoup de nos populations », a déclaré l'ambassadrice mondiale de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, Anne Hidalgo.

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Elle a également évoqué le rôle crucial du pays dans l'organisation de la prochaine Cop. « Il y a de grands projets sur lesquels la Côte d'Ivoire a un rôle de leader. La grande réunion qui aura lieu sur le climat, dans un an, en Éthiopie, sera un moment très important, et le leadership de la Côte d'Ivoire dans la préparation de cette future Cop est évident. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui possède non seulement un immense potentiel et une grande richesse, mais aussi une très grande stabilité, ce qui fait qu'il est l'un des pays qui, aujourd'hui, en Afrique, peut aider à trouver des financements et à mettre en oeuvre des actions permettant d'agir en faveur des populations à partir du niveau local », a-t-elle souligné.

La Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie, ou Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM), est une organisation qui regroupe plus de 14 000 maires du monde entier.