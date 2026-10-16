Madagascar: Antanimena - Une partie de la chaussée rouverte à la circulation

Une bouffée d'oxygène pour les automobilistes de la capitale. La circulation a officiellement repris ce 13 octobre devant la pharmacie La Croix du Sud, à Antanimena, après une fermeture temporaire motivée par la pose de nouveaux canaux d'évacuation.

Cet axe très fréquenté, qui concentre une part importante du trafic quotidien dans la capitale, avait dû être partiellement neutralisé afin de permettre le déploiement d'engins lourds et le creusement des chaussées.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo - Phase 2 (PIAA2). Ce projet d'envergure vise à moderniser les infrastructures souterraines de la capitale pour faire face aux montées des eaux récurrentes.

En améliorant le débit d'évacuation des eaux de ruissellement, les autorités espèrent limiter les inondations spectaculaires qui paralysent régulièrement le secteur d'Antanimena lors des fortes averses orageuses.

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Si la chaussée a été rendue aux usagers au niveau du repère de la pharmacie, les opérations d'aménagement ne sont pas terminées pour autant. Le chantier s'est en effet déporté quelques mètres plus loin, juste en face du bâtiment VIMA, où les équipes techniques poursuivent le raccordement des réseaux.

Les autorités et les responsables du chantier appellent donc les conducteurs ainsi que les piétons à maintenir une vigilance accrue. La présence d'ouvriers à proximité immédiate de la voie et les rétrécissements ponctuels de chaussée imposent le respect strict de la signalisation temporaire et des limitations de vitesse, afin de garantir la sécurité de tous jusqu'à la livraison finale des travaux.