Afrique: Tennis de table - Championnats d'Afrique - Huit pongistes au sommet de Tanger

À ossature d'expatriés. Madagascar sera représenté par huit pongistes, dont quatre garçons et quatre filles, aux championnats d'Afrique individuels, en double et par équipes. Le sommet continental se déroulera du 18 au 25 octobre dans la ville de Tanger, au Maroc. Sept des représentants de la Grande Île sont des expatriés. L'unique joueuse locale est la multiple championne de Madagascar des seniors et juniors, Ranto Océane Rakotondrazaka.

Elle s'est déjà envolée mercredi pour le Maroc. Deux des garçons sont des habitués des compétitions continentales et mondiales, en l'occurrence l'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana, et Antoine Razafinarivo, champions d'Afrique en double il y a 3 ans.

Les frères Tsilavo et Timiary Rabemanantsoa, évoluant en France, rejoignent pour la première fois la sélection nationale. Du côté des filles, on trouve les deux pensionnaires de l'équipe nationale ces dernières années, Hanitra Karen Raharimanana et Edena Prevot. Vony Ange Randriantsoa rejoint elle aussi pour la première fois la sélection.

Tsilavo et Timiary prennent la place des frères Setra et Riva Rakotoarisoa. Ces représentants du pays avancent et prennent d'abord en charge leurs frais de déplacement, qui devraient être remboursés ultérieurement par l'État.