Madagascar: Mode éthique et durable - Treize créateurs conjuguent élégance et responsabilité

Concilier élégance et responsabilité environnementale, tel est le défi lancé à treize créateurs malgaches par l'Institut français de Madagascar (IFM). À travers la quatrième édition de son programme Mode éthique et durable, l'établissement entend montrer que la créativité peut s'accorder avec une démarche plus respectueuse de l'environnement. Les créations des stylistes sélectionnés sont exposées à Analakely depuis hier et jusqu'au 31 octobre, avant plusieurs rendez-vous qui détermineront le lauréat de cette édition.

Dans la continuité de la troisième édition, organisée au début de l'année, le programme accompagne des créateurs présélectionnés lors de la précédente édition. Ils ont bénéficié d'une formation adaptée au thème de cette année, centrée sur quatre fibres naturelles : le lin, la laine, le coton et la soie. À travers ces matières, les participants sont invités à explorer les possibilités de création tout en valorisant la richesse du patrimoine textile malgache. « Quatre matières, treize histoires et treize façons de réinventer l'héritage pour mieux dessiner les silhouettes de demain », souligne l'Institut français de Madagascar.

Une compétition en plusieurs étapes

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L'exposition présente également des écharpes en soie sauvage tissées par la communauté zafimaniry, mettant en avant un savoir-faire textile traditionnel. Au-delà de l'aspect esthétique, les créateurs doivent intégrer les enjeux environnementaux à leur démarche, dans un secteur de la mode comptant parmi les plus polluants. Le programme entend ainsi encourager une création qui associe recherche esthétique, valorisation des matières naturelles et prise en compte de son impact sur l'environnement.

L'exposition constitue la première étape de cette aventure créative. Les treize stylistes présenteront ensuite leurs collections lors d'un premier défilé, ce jour, au Café de la Gare, à Soarano. À l'issue de cette présentation, le jury retiendra six finalistes pour la suite de la compétition. Ces derniers bénéficieront de séances de coaching et de formations complémentaires avant de participer à la grande finale, prévue le 30 octobre à l'IFM.

À la clé, le lauréat remportera un voyage en France en 2027, offert par Air France et l'IFM. Il pourra également bénéficier d'un programme d'immersion dans l'univers de la mode française, dont le rayonnement est reconnu à l'international. Une perspective qui prolonge l'ambition du programme : accompagner les créateurs dans leur évolution tout en encourageant une mode qui conjugue identité textile, créativité et responsabilité.