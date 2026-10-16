Madagascar: Spectacle - Le Roi Lion rugit au CCI Ivato

Simba et ses compagnons reprennent vie sur la scène du CCI Ivato. Après trois représentations, la comédie musicale « Le Roi Lion » revient ce samedi pour un nouveau rendez-vous mêlant musique, danse et interprétation. Cette quatrième représentation prolonge l'aventure de cette production d'Okalou, qui invite petits et grands à retrouver l'univers de cette oeuvre.

Plusieurs artistes reprendront leurs rôles, notamment Manantsoa dans celui de Simba adulte, Oliver en Simba enfant, Mendrika en Mufasa, Gothlieb en Scar, Ismael en Timon et Tsinjo en Pumbaa. Kanto incarnera pour la première fois Nala adulte, aux côtés de Fy-Tiana, qui interprétera Nala enfant. D'autres artistes participeront également à cette nouvelle représentation.

La direction artistique est confiée à Fanoy Éddy, tandis qu'Ando Mbolatiana assure les chorégraphies. À travers cette production, Okalou entend valoriser les compétences des artistes malgaches dans le domaine du spectacle vivant. « Cette quatrième édition est aussi notre façon de remercier celles et ceux qui nous suivent depuis le début », souligne Andy Rasoanarivo, directeur général d'Okalou.