Madagascar: Anosibe - Un meurtrier démasqué par une caméra de surveillance

Filmé par une caméra de surveillance après avoir tué un commerçant à Anosibe, le tireur est recherché par les forces de l'ordre.

La fuite de l'individu qui a attaqué et tiré sur des personnes au marché d'Anosibe, mercredi matin, a été enregistrée par une caméra de surveillance. Malgré une image relativement sombre et peu nette, le visage du malfaiteur serait directement visible. Vêtu de sombre et coiffé d'une casquette, il figure sur les images dont disposent les forces de l'ordre pour tenter de le retrouver.

Le malfaiteur a été filmé en train de s'enfuir avec un sac contenant l'argent qu'il venait de dérober à l'homme qu'il avait blessé par balle en premier. Les images montrent également qu'il a continué à tirer sur les personnes qui le poursuivaient. Il a traversé les petites allées du marché au cours de sa fuite.

C'est dans la douleur et les larmes que de nombreux habitants ont accueilli, mercredi soir, le corps sans vie de l'homme abattu à Androndrakely, son lieu de résidence. La nouvelle selon laquelle la victime, tuée par le malfaiteur, était un commerçant tenant une épicerie s'est rapidement répandue dans le quartier. Ses voisins le connaissaient pour sa simplicité, son visage avenant et son caractère sociable.

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De nombreux habitants se sont rassemblés pour soutenir la famille endeuillée. Les abords de la route étaient encore très fréquentés jeudi, au moment du départ du corps, transporté vers sa terre natale à Soavinandriana, dans l'Itasy.

Un présumé agresseur arrêté

Un homme de 27 ans, présenté comme semant la terreur parmi les passants et les commerçants d'Anosibe, a été arrêté par des policiers du commissariat de Mahamasina en patrouille, dimanche 11 octobre, vers 18 heures, après avoir été pris en flagrant délit d'agression sur un passant qui rentrait chez lui. Un long couteau a été retrouvé en sa possession. Selon les forces de l'ordre, il s'en servait pour menacer ses victimes et leur dérober leurs biens.

Plusieurs plaintes auraient déjà été déposées contre cet homme. Selon la police, un dispositif spécial a été mis en place dans ce secteur en raison de la recrudescence des agressions en soirée, notamment aux heures où les commerçants rentrent chez eux et où les élèves circulent.Le marché d'Anosibe figure parmi les secteurs particulièrement touchés par l'insécurité en soirée, ce qui a conduit la police à y organiser des patrouilles spéciales et régulières.

Les habitants connaissaient déjà son visage et son mode opératoire et attendaient son arrestation depuis longtemps.L'homme a été présenté devant la justice mardi 13 octobre, puis placé en détention provisoire à Antanimora. Les habitants saluent les efforts de la police et espèrent un retour durable à la sécurité ainsi qu'une meilleure protection du marché et de ses environs.Nantenaina Njanahary / Miora Aristodème