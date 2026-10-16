Madagascar: Betafo - La famille soupçonne une attaque motivée par la vengeance

16 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

L'attaque survenue lundi soir à Ankarinarivo, dans la commune de Soavina, à Betafo, ne serait pas un simple acte de banditisme visant à voler des biens, mais pourrait être un acte de vengeance prémédité, soupçonne la famille des trois victimes de cette violente agression.

Selon leur récit, les assaillants n'ont rien emporté. Dès leur entrée dans la maison, ils ont frappé à la tête le père de famille à l'aide d'un bâton, le tuant sur le coup. La mère a également été grièvement blessée et a perdu connaissance. Après l'agression, les assaillants ont enlevé leur fille âgée de trois ans avant de prendre la fuite avec elle.

Cette manière d'opérer, consistant à tuer sans rien voler et à enlever une enfant, amène la famille et les habitants à soupçonner l'existence d'un différend ou d'une rancune au sein du village. Selon les habitants, des conflits avaient déjà éclaté dans le village, mais c'est la première fois qu'ils aboutissent à un homicide.

La gendarmerie de Betafo a ouvert une enquête. L'enfant de trois ans est toujours activement recherchée. Les forces de l'ordre appellent la population à coopérer afin d'identifier les auteurs de cette attaque.

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