Madagascar: Boeny - Les agents de l'élevage sensibilisés sur les risques de corruption

16 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Une grande première dans les annales de la lutte contre la corruption. À la demande de la Direction régionale de l'élevage (DRE) Boeny, le bureau territorial du Bureau indépendant anti-corruption Bianco de Mahajanga a organisé, mardi dernier, une séance de transfert de compétences axée sur la promotion de l'intégrité et la prévention de la corruption. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de l'appel lancé la semaine dernière par le président de la République en faveur d'une lutte ferme contre la corruption.

La séance a principalement porté sur les valeurs d'intégrité, l'éthique professionnelle, le code de déontologie de l'administration et les règles de bonne conduite des agents de l'État. Les participants ont également été sensibilisés aux risques de corruption liés à l'exercice de leurs missions dans le secteur de l'élevage, ainsi qu'aux comportements à adopter face aux pressions professionnelles et aux situations à risque.

La directrice territoriale Sitraka Maria Patrick Razanabahoaka, avec l'équipe du Bianco de Mahajanga, a échangé avec le personnel autour de ces thématiques essentielles. « Le Bianco Mahajanga poursuit son engagement en faveur de la prévention de la corruption et de la promotion d'une administration intègre, responsable et au service de l'intérêt général. Cette rencontre a accordé une place importante aux échanges sur les réalités du terrain et aux mises en situation concrètes.

L'approche participative a permis aux participants de partager leurs expériences, d'analyser des situations professionnelles susceptibles de présenter des risques de corruption et de réfléchir collectivement aux comportements à adopter pour préserver leur intégrité, même face aux difficultés et aux pressions professionnelles. L'intégrité n'est pas seulement une valeur à défendre, c'est un engagement quotidien dans l'accomplissement du service public », a déclaré la directrice.

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En raison de leurs missions de contrôle, de régulation et d'attribution de ressources, les agents du secteur de l'élevage sont exposés à différents risques de corruption. Parmi les principales pratiques à risque figurent la falsification des certificats sanitaires et d'origine, ainsi que la délivrance de faux documents ou la falsification de certificats de vaccination et de salubrité. Ces pratiques peuvent notamment servir à faciliter la vente ou le transport d'animaux malades ou d'origine suspecte.

La complaisance lors des inspections dans les abattoirs constitue également un risque important.

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