Madagascar: Ampanihy-Ouest- Trois suspects d'un meurtre arrêtés

Une femme enceinte atteinte d'albinisme a été retrouvée morte le 17 septembre dernier dans la commune rurale d'Ankilizato, district d'Ampanihy, région Atsimo-Andrefana. Les personnes soupçonnées d'avoir commis le crime ont été poursuivies par le fokonolona, avant que trois d'entre elles ne soient arrêtées par les Forces de l'ordre. L'information a été confirmée par téléphone par le commandant de brigade d'Ampanihy.

L'individu qui aurait commis le meurtre aurait reconnu les faits. Parmi les trois suspects, deux seraient originaires des communes de Maniry et d'Ampanihy, tandis que le troisième viendrait de Vohitany. Ces présumés coupables ont été conduits à la police centrale de Toliara.

Toutefois, un membre de la famille de la victime demande des éclaircissements sur plusieurs zones d'ombre. « Près d'un mois après le meurtre, une partie du corps de notre parente reste introuvable. Les bandits, bien qu'ils aient avoué le crime, ne disent pas où se trouve cette partie enlevée de son corps. Nous attendons de la retrouver avant de procéder à l'inhumation », explique un membre de la famille de la victime sur les ondes de la chaîne publique régionale à Toliara.

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Ce dernier affirme également qu'environ un million cinq cent mille ariary ont été demandés par un maire et l'infirmier qui a fait la constatation de décès. Il dénonce ainsi l'implication du maire dans le crime. « Nous demandons à ce que notre problème soit considéré par les médias et les autorités, car nous avons l'impression d'être oubliés, ici en brousse », a conclu le membre de la famille de la victime.