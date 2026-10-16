Madagascar: Mahajanga - Les conducteurs de bajaj se recyclent

Le renforcement des compétences linguistiques et professionnelles des conducteurs de bajaj ou tricycles constitue un enjeu important à Mahajanga. L'objectif est d'améliorer la qualité du service offert aux usagers et de mieux répondre aux attentes des touristes qui visitent la ville. Dans cette optique, la deuxième vague de formation des conducteurs de bajaj pour l'année 2025-2026 est officiellement lancée le samedi 10 octobre dernier à la Maison de la communication et de la culture Akôry Haly, à Mangarivotra.

Au total, trois cents conducteurs, soit moins de 10 % des conducteurs de tricycles en règle dans la ville, suivent une formation de trois mois axée sur le renforcement des compétences linguistiques et du professionnalisme. L'initiative est portée par l'association Citoyens actifs de Mahajanga (CAM), avec le financement du Fonds malgache de formation professionnelle (FMFP).

« Le programme de formation comprend des cours de français et d'anglais, ainsi que des formations aux premiers secours ou secourisme, au tourisme et au code de la route. Le droit d'inscription est de 1 000 ariary », a expliqué la responsable de la formation. « L'objectif est de renforcer les compétences et le professionnalisme dans l'exercice de leur fonction », a précisé la responsable de la formation.

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Cette formation s'inscrit dans la continuité des initiatives engagées pour améliorer les prestations des conducteurs de bajaj à Mahajanga. Une première session a été organisée en 2023. En 2025, à l'occasion de son 50e anniversaire, l'Alliance française de Mahajanga (AFM) avait également apporté son soutien à la mairie en proposant des cours de français gratuits aux conducteurs. L'objectif était de leur permettre de mieux communiquer avec les clients et d'améliorer la qualité de leurs services.

Malgré ces initiatives, le comportement des conducteurs de bajaj et la qualité de leurs prestations restent insatisfaisants aux yeux des usagers. Le non-respect du code de la route figure parmi les principales préoccupations, notamment la surcharge de passagers, qui survient surtout lorsque les conducteurs échappent à la surveillance des Forces de l'ordre.

Les excès de vitesse, les dépassements abusifs et les demi-tours improvisés sont également fréquents. Ces comportements augmentent les risques d'accident et compromettent la sécurité des usagers de la route.