Ile Maurice: Jayesh Julloo soupçonné d'avoir distribué des cocktails Molotov

Jayesh Julloo, alias «Kushal», âgé de 21 ans et habitant Mare-La-Chaux, a été arrêté le mercredi 14 octobre par la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq, avec le soutien du Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM), dans le cadre de l'enquête sur les incidents dans l'Est. Le jeune homme est soupçonné d'avoir organisé, à travers un groupe WhatsApp baptisé «GEN Z», des rassemblements destinés à provoquer des troubles et d'avoir participé à la distribution de cocktails Molotov.

Fait notable, le quartier général de la police avait émis, mercredi, une communication interne faisant état de renseignements concernant la distribution de cocktails Molotov et de cagoules dans la région de Flacq. Ce document mentionne un individu identifié sous le nom de «Koushal Jukkoo». Selon les informations recueillies, celuici aurait distribué, le mardi 13 octobre vers 17 heures, des cocktails Molotov et des cagoules à plusieurs personnes de Cité Hibiscus Garden. La correspondance précise également que l'intéressé se déplacerait habituellement sur une motocyclette Suzuki bleue.

Longuement interrogé, Jayesh Julloo aurait reconnu avoir créé le groupe WhatsApp GEN Z afin de rassembler plusieurs personnes dans le but de provoquer des troubles dans la région. Il aurait également admis avoir pris l'initiative de distribuer des cocktails Molotov destinés à être utilisés contre des infrastructures publiques.

Les policiers s'intéressent également aux événements survenus à proximité du terrain Foot Five, à Résidence Hibiscus. Selon les renseignements recueillis, un groupe de sept jeunes s'y trouvait lorsqu'un sac contenant des feuilles sèches aurait été incendié avant d'être lancé sur la chaussée. Jayesh Julloo aurait reconnu avoir été présent sur place au moment où l'un des membres du groupe aurait mis le feu aux feuilles. Son implication exacte dans cet incident reste à déterminer. À l'issue de son interrogatoire, il a été placé en cellule policière à Flacq.

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Parallèlement, les enquêteurs ont interrogé un jeune homme de 18 ans, habitant Hermitage, dans le cadre d'une affaire de rogue and Vagabond enregistrée le 13 octobre. Selon les informations policières, celui-ci aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a été autorisé à regagner son domicile sur parole, avec pour instruction de se présenter de nouveau au bureau de la CID de Flacq pour la suite des procédures.

D'autres arrestations ont été effectuées dans la division Est. Un électricien de 23 ans, domicilié à Lallmatie, a été interpellé pour non-respect du couvre-feu et placé en détention au poste de police de Bel-Air-Rivière-Sèche. À Trou-d'Eau-Douce, un marchand ambulant de 23 ans a été arrêté dans une affaire de port d'arme offensive. Il a été maintenu en cellule policière pour les besoins de l'enquête.

Face à ces incidents, un important dispositif de sécurité a été maintenu dans l'Est sous le commandement de l'assistant commissaire de police Beeharry, avec le concours de plusieurs unités, notamment la police régulière, la CID, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, la Divisional Crime Intelligence Unit, l'Emergency Response Unit et la Division Supporting Unit. Des éléments de la Special Mobile Force et du GIPM, appuyés par un véhicule blindé, ont également été mobilisés.