Ile Maurice: Bilan - 150 arrestations

Le bilan des arrestations liées aux incidents survenus à travers l'île continue de s'alourdir. Selon les derniers chiffres communiqués par la police hier, 42 personnes, dont un mineur, ont été arrêtées depuis la nuit dernière. Parmi elles, 37 sont maintenues en détention. Cela porte à 150 le nombre d'arrestations depuis mardi. Alors que plusieurs incendies ont été signalés dans des champs de canne, le bureau du Premier ministre assure que la situation demeure sous contrôle. Le couvre-feu est prolongé jusqu'à aujourd'hui, à 5 heures.

Les infractions relevées concernent notamment le non-respect du couvre-feu, la participation à des actes de violence et les dégradations de biens publics. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'identifier les personnes impliquées dans les différents incidents à travers l'île.

Dans un communiqué émis hier, le gouvernement précise que le Premier ministre suit de près l'évolution de la situation et demeure en contact avec les autorités compétentes. Toutes les unités des forces de l'ordre restent mobilisées à travers le pays afin de prévenir de nouveaux débordements et de garantir la sécurité de la population et des biens.

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Malgré une nuit relativement calme, plusieurs incendies ont été signalés dans des champs de canne à Cascavelle, Gros-Cailloux, Solférino, Montebello et Chemin-Grenier. Selon les autorités, ces départs de feu ont été rapidement maîtrisés. À Amaury, un feu de débris au bord de la route a nécessité l'intervention de la police. À Gros-Cailloux, Petite-Rivière, une personne a été arrêtée après avoir obstrué la chaussée. Ces incidents ont nécessité une intervention rapide des forces de l'ordre, déjà déployées dans plusieurs régions sensibles.

Des mineurs interrogés

Dans l'Est, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Flacq ont procédé à plusieurs interpellations dans le cadre d'incidents survenus à Résidence Hibiscus. L'une des affaires concerne un groupe de jeunes soupçonnés d'avoir provoqué un début d'incendie à proximité du terrain de football Foot Five. Un adolescent de 16 ans avait été intercepté après avoir tenté de prendre la fuite. Trois autres jeunes, âgés de 15, 17 et 18 ans, avaient également été interrogés avant d'être autorisés à regagner leur domicile sous conditions. Toujours à Flacq, Jayesh Julloo, 21 ans, a été arrêté mercredi dans le cadre d'une enquête concernant l'organisation présumée de troubles dans la région.

D'autres interpellations ont été effectuées à Centre-de-Flacq, Quartier-Militaire et Alma dans des affaires de dégradations de biens publics, notamment d'un véhicule gouvernemental. Plusieurs suspects ont été interrogés dans le cadre d'une enquête portant sur une entente présumée visant à endommager des infrastructures de l'État. Certains ont été maintenus en détention, tandis que d'autres ont été autorisés à regagner leur domicile après interrogatoire.

À Port-Louis et dans ses environs, des arrestations ont été signalées à Plaine-Verte, Sainte-Croix, Roche-Bois, Pailles et Terre-Rouge pour non-respect du couvre-feu. Plusieurs personnes ont été conduites aux postes de police après avoir été surprises sur la voie publique pendant les heures d'interdiction de circulation. Des procédures ont été engagées conformément aux dispositions de la Police Act.

Parallèlement, les forces de l'ordre maintiennent une présence renforcée sur le terrain. Des patrouilles mobiles, des équipes d'intervention et des points de contrôle ont été déployés, avec le soutien de la Special Mobile Force (SMF), de la Special Support Unit (SSU) et des Quick Reaction Teams. L'hélicoptère de la police participe également aux opérations de surveillance, tandis que les infrastructures sensibles font l'objet d'une attention particulière.