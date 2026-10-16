Madagascar: Insertion socioprofessionnelle - 30 jeunes mères célibataires sur le chemin de l'autonomie

Un nouveau départ s'annonce pour les jeunes mères vulnérables de la banlieue sud de la capitale.

Face aux défis socio-économiques croissants auxquels se heurte la jeunesse marginalisée, l'ONG Action Education Madagascar, anciennement connue sous le nom d'Aide et Action, et la commune rurale de Tanjombato ont officialisé hier leur partenariat bipartite. La cérémonie solennelle de signature, organisée au Tiers-lieu Numérique de Tongarivo, marque le lancement effectif du projet « Ainga vao ». Cette initiative conjointe vise à offrir un accompagnement sur mesure et holistique à 30 jeunes femmes en situation de grande précarité, afin de favoriser leur reconstruction personnelle et de les guider vers une véritable autonomie financière.

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Le dispositif déployé au Tiers-lieu Numérique repose sur trois piliers fondamentaux et indissociables. Tout d'abord, un accompagnement psychologique et humain propose un suivi individuel régulier pour briser l'isolement, restaurer la confiance en soi et apporter un soutien émotionnel essentiel au binôme mère-enfant. En parallèle, un parcours d'insertion socioprofessionnelle dispense des formations pragmatiques et un renforcement des compétences pratiques, complétés par un soutien actif vers l'emploi. Enfin, un volet de sensibilisation citoyenne permet à ces jeunes femmes de connaître leurs droits et d'occuper une place active dans la vie de leur quartier.