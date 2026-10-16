Madagascar: Padel - Gary Ah-Waye : « L'Island Padel Cup est devenue le rendez-vous que tout le monde attend »

interview

La troisième édition de l'Island Padel Cup a rendu son verdict à La Réunion. Si Madagascar a terminé deuxième chez les dames et troisième chez les hommes, l'événement confirme surtout sa montée en puissance dans la région. Pour Gary Ah-Waye, co-gérant du Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), la compétition est appelée à franchir un nouveau cap dans les années à venir.

Quel bilan tirez-vous de cette troisième édition ?

« L'événement a été une réussite. C'était déjà une victoire d'avoir pu emmener toute une délégation à La Réunion malgré les contraintes administratives. L'organisation a été excellente. Sur le plan sportif, nous sommes assez mitigés. Chez les hommes, nous visions au minimum la deuxième place, mais nous sommes tombés sur une très belle équipe mauricienne qui en avait marre d'être troisième ces dernières éditions. Chez les dames, la deuxième place est logique, même si nous espérions davantage ».

Comment analysez-vous l'évolution de la compétition depuis sa création ?

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« En 2024, à Madagascar, nous ne nous attendions pas à un tel engouement. Aujourd'hui, l'Island Padel Cup est devenue une compétition que tout le monde attend. Les trois îles la prennent très au sérieux. Plus qu'un tournoi, c'est devenu une question de fierté et de représentation nationale ».

Les niveaux se sont-ils rapprochés au fil des éditions ?

« Oui, très clairement. Cette année, toutes les nations avaient aligné leurs meilleurs joueurs et joueuses. On constate que les écarts se réduisent progressivement. Ce genre de rendez-vous international permet aux athlètes de progresser dans un contexte de pression et de compétition ».

Quel impact la compétition a-t-elle eu sur le développement du padel dans l'océan Indien ?

« L'impact est énorme pour Madagascar. Maurice et La Réunion étaient déjà bien structurées, avec des infrastructures et des entraîneurs de qualité. Pour nous, cette compétition a servi d'accélérateur. Depuis deux ans, de nouveaux clubs voient le jour, de nouveaux coachs apparaissent et de plus en plus de personnes découvrent le padel ».

Les représentants des trois pays ont-ils évoqué l'avenir de l'épreuve ?

« Oui, beaucoup. La question du financement a été abordée, car déplacer une délégation d'une vingtaine de personnes représente un coût important. Chacune des nations va donc chercher des moyens financiers, chacun de leur côté, afin de les mettre en commun pour organiser un grand événement mémorable. Nous avons aussi parlé de l'ouverture de la compétition à d'autres nations. L'Afrique du Sud est une piste sérieuse, même si rien n'est encore confirmé. En tout cas, les échanges étaient plus que positifs ».

Un élargissement à d'autres pays est-il envisageable ?

« Absolument. Ce n'est pas un projet à très long terme. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou la Tanzanie pourraient rejoindre l'aventure si les conditions logistiques le permettent. Aujourd'hui, l'Island Padel Cup commence à dépasser le cadre des seules îles de l'océan Indien ».

Où se déroulera la prochaine édition ?

« Sauf changement, la quatrième édition se jouera à Madagascar, probablement à Tamatave. Nous souhaitons faire découvrir la compétition aux régions et continuer à développer le padel en province. Pour les grandes perspectives à venir, nous aimerions aussi que le padel figure aux prochains Jeux des îles, peut-être en 2031 ».

Comment imaginez-vous cette compétition dans cinq ans ?

« Ma vision, c'est de voir six à huit pays réunis autour d'un grand événement régional. Peut-être que l'Island Padel Cup portera alors un autre nom, avec une dimension africaine plus affirmée. Le rêve serait d'en faire une référence de l'Afrique australe et de l'océan Indien, avec un véritable engouement populaire ».