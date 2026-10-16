Congo-Kinshasa: La grève des chauffeurs de poids lourds suspendue, des tensions persistent sur la RN1

La grève des chauffeurs de poids lourds sur la route nationale numéro 1 (RN1) est suspendue ce jeudi 15 octobre, après trois jours de perturbations, mais des tensions persistent sur le terrain au Kongo-Central. Déclenché le 10 octobre à Matadi, le mouvement visait notamment à dénoncer la non-application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), l'absence de contrats de travail et la multiplication des barrières illégales.

Cette grève a ralenti les échanges commerciaux entre le Kongo-Central, Kinshasa, le Grand Bandundu, le Kasaï et le Grand Katanga. Elle a également perturbé les activités dans les ports de Matadi et de Boma, essentiels à l'approvisionnement du pays.

Malgré les échanges entre les autorités et les acteurs du transport pour trouver une issue à la crise, le climat reste tendu. Le président de la Fédération des transporteurs dénonce des actes d'intimidation contre les chauffeurs qui refusent de participer à la grève.

« On ne peut pas pousser quelqu'un à faire la grève par force », affirme-t-il, évoquant des agressions contre des chauffeurs, des pneus dégonflés et des pare-brise cassés. Il indique avoir sollicité la protection du gouverneur pour les transporteurs qui souhaitent poursuivre leurs activités.

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Les autorités mettent en garde les fauteurs de troubles

Les délégués des grévistes se sont rendus à Kinshasa le 11 octobre pour présenter leurs revendications au ministre du Travail. Malgré l'appel au dialogue de ce dernier, les manifestations se sont poursuivies le long de la RN1.

Selon Jani Nsingi, vice-président de la Fédération des transporteurs, l'autorité provinciale a décidé de suspendre la grève et de prendre des mesures contre les auteurs de troubles à l'ordre public.

Il appelle les chauffeurs qui bloquent les véhicules à cesser ces pratiques, avertissant que toute personne interpellée pourrait être considérée comme un coupeur de route.

De son côté, un responsable du syndicat en grève affirme que les bases restent mobilisées dans l'attente des pourparlers annoncés pour le 27 octobre. Il précise que son organisation ne reconnaît pas avoir participé aux échanges avec l'autorité provinciale.

L'issue de ces discussions reste attendue pour répondre aux revendications des chauffeurs et rétablir durablement la circulation des marchandises sur cet axe stratégique.