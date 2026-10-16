Congo-Kinshasa: 72 structures n'ayant pas justifié l'utilisation de fonds Ebola interdites d'opérer

Les organisations et structures bénéficiaires directes de fonds pour la riposte contre Ebola dont la traçabilité n'a pas été établie ne seront plus autorisées à mener des activités sur le terrain sans accréditation officielle, a annoncé, jeudi 15 octobre, le ministre de la Santé, Roger Kamba. Il s'agit de 700 millions de dollars américains décaissés par les bailleurs de fonds en faveur de la lutte contre la 17e épidémie d'Ebola en RDC, précise l'Agence congolaise de presse (ACP) qui rapporte l'information.

Selon le ministre de la Santé, seules 25 des 97 structures de mise en oeuvre engagées dans la riposte ont répondu à l'appel lancé par les autorités pour fournir les justificatifs nécessaires à leur accréditation.

« Sur les 97 structures de mise en oeuvre, 25 ont répondu à l'appel du gouvernement et ont droit à l'accréditation pour travailler sur le terrain », a déclaré Roger Kamba à l'ACP.

Le ministre a rappelé que la décision émane de la Première ministre et qu'aucune organisation ne pourra poursuivre ses activités sans autorisation préalable.

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« Ne peut se déployer sur le terrain que celui qui détient une accréditation », a-t-il précisé.

Exigence de transparence

Les autorités congolaises exigent désormais une justification détaillée de l'utilisation des financements mobilisés dans le cadre de la lutte contre Ebola. Pour obtenir leur accréditation, les structures concernées doivent démontrer la traçabilité des fonds reçus et présenter les documents attestant de leur utilisation.

En effet, les fonds promis ou décaissés par les bailleurs internationaux ne transitent pas par le Trésor public congolais mais sont directement alloués aux partenaires de mise en oeuvre, a précisé pour sa part le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, sur son compte X.

La mesure gouvernementale intervient dans un contexte de fortes interrogations sur le suivi de plus de 900 millions de dollars américains annoncés pour financer la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo.

En effet, sur les 962 millions de dollars américains que les bailleurs de fonds affirment avoir décaissés en faveur des partenaires de mise en oeuvre, seuls un peu plus de 200 millions de dollars ont pu être retracés jusqu'aux structures impliquées dans la riposte sur le terrain, a fait savoir mercredi le directeur général d'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya.

Africa CDC appelle à des sanctions

Lors d'un échange avec la presse à Kinshasa mercredi, le directeur général d'Africa CDC, le Dr Jean Kaseya, a estimé que les partenaires de mise en oeuvre qui ne sont pas en mesure de justifier l'utilisation des fonds mis à leur disposition ne devraient pas bénéficier d'une accréditation.

Pour le responsable de l'institution africaine de santé publique, la transparence et la redevabilité doivent constituer des conditions essentielles à toute intervention dans le cadre de la riposte contre Ebola.

Les déclarations de Jean Kaseya ont relancé le débat sur la gestion des financements destinés aux urgences sanitaires en RDC et renforcé les appels à un contrôle accru des ressources mobilisées auprès des partenaires internationaux.

A ce jour, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de 9 144 cas d'Ebola confirmés et de 4 410 décès. La flambée touche désormais 7 provinces et 65 zones de santé dans l'est de la RDC.