Congo-Kinshasa: 84 détenus préventifs libérés de la prison de Kangbayi à Beni pour désengorger l'établissement

16 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Quarante civils, quarante militaires et quatre policiers ont été libérés mercredi 14 octobre 2026 de la prison urbaine de Kangbayi, située à Beni (Nord-Kivu) pour tenter de désengorger cet établissement pénitentiaire.

Décidée par l'auditorat militaire de garnison de Beni, cette mesure de désengorgement vise à réduire la surpopulation critique de cette structure pénitentiaire, qui héberge près de dix fois sa capacité d'accueil.

Cette mesure d'élargissement s'adresse à des personnes poursuivies pour diverses infractions mineures ou en attente prolongée de jugement.

Les quarante militaires concernés, poursuivis principalement pour violation des consignes ou perte d'effets militaires, devront regagner leurs rangs.

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Il leur est ordonné de repasser par l'état-major du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord avant d'être réaffectés dans leurs unités respectives.

De leur côté, les civils et les agents de la Police nationale congolaise (PNC) élargis ont pu regagner leurs familles après la régularisation de leurs dossiers par la justice militaire.

Cette mesure de libération reste une goutte d'eau dans l'océan. En effet, avant cette vague de libérations, l'établissement pénitentiaire de Kangbayi comptait 2 395 détenus, dont 88 femmes, pour une capacité nominale construite de seulement 250 places.

A ce jour, la prison demeure surpeuplée.

Une surpopulation carcérale critique et un plaidoyer du BCNUDH

Cette promiscuité extrême a détérioré les conditions de détention de manière drastique, entraînant des décès récurrents en milieu carcéral depuis près de deux ans.

Cette décision judiciaire intervient à la suite d'un plaidoyer soutenu du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) de la MONUSCO à Beni auprès des autorités judiciaires militaires afin de préserver les droits fondamentaux et la santé des personnes privées de liberté.

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