Cote d'Ivoire: CNDH-Conseil supérieur de la magistrature - Vers une coopération renforcée

Le président du Conseil national des droits de l'Homme, Adjelou Christian Arnaud, et celui du Conseil supérieur de la magistrature, Fodjo Kadjo Abo, ont échangé sur les perspectives de collaboration entre leurs deux institutions.

Le Conseil national des droits de l'Homme (Cndh) et le Conseil supérieur de la magistrature (Csm) entendent renforcer leurs relations institutionnelles.

Cette volonté a été exprimée au cours d'une audience entre leurs présidents respectifs, Adjelou Christian Arnaud et Fodjo Kadjo Abo, le mercredi 14 octobre 2026, au siège du Cndh, aux II-Plateaux, Les Vallons, à Abidjan-Cocody.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des visites de courtoisie entreprises par le président du Csm auprès des responsables des institutions de la République depuis sa prise de fonctions. Elle a également permis d'aborder les possibilités de collaboration entre les deux structures, au regard des interactions entre la promotion des droits de l'Homme et le fonctionnement du système judiciaire.

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« Connaissant les liens et les interactions entre le Cndh et les différentes composantes du système judiciaire, j'ai jugé important de vous rencontrer et d'échanger avec vous afin de poser les bases d'une collaboration entre nos deux institutions », a déclaré Fodjo Kadjo Abo.

Le Csm mise sur la modernisation

Au cours des échanges, le président du Conseil supérieur de la magistrature a présenté sa vision et les perspectives de son mandat. Il a notamment mis en avant la relance des chantiers institutionnels ainsi que le renforcement du fonctionnement administratif et technique de l'institution.

Dans cette dynamique, un projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement des services administratifs et techniques du Csm a déjà été élaboré. Cette initiative vise à consolider l'organisation interne de l'institution et à créer les conditions d'une meilleure mise en oeuvre de ses missions.

Une session plénière est également annoncée dans les prochains jours. Elle devrait permettre à Fodjo Kadjo Abo de présenter officiellement les priorités de son mandat ainsi que les actions envisagées pour atteindre les objectifs fixés.

Les priorités du Cndh

Pour sa part, le président du Cndh a présenté les missions et le mode de fonctionnement de son institution. Adjelou Christian Arnaud s'est félicité de la nomination de Fodjo Kadjo Abo à la tête du Conseil supérieur de la magistrature, avant de partager les grandes orientations de son propre mandat.

Celles-ci accordent une attention particulière au droit à un environnement sain, aux droits des enfants vivant avec un handicap et à la responsabilité sociétale des entreprises. Le président du Cndh a également réaffirmé sa volonté de maintenir une vigilance constante sur l'ensemble des questions relatives aux droits de l'Homme et aux libertés publiques.

Au-delà de cette visite de courtoisie, les échanges ouvrent ainsi des perspectives de rapprochement entre deux institutions dont les missions se croisent sur plusieurs enjeux liés à la protection des droits fondamentaux et au fonctionnement de la justice.

Pour rappel, Fodjo Kadjo Abo a été nommé président du Conseil supérieur de la magistrature le 23 septembre 2026 par le président de la République, Alassane Ouattara.