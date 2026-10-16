Cote d'Ivoire: Anare-CI - Henri Pépin Krou prend les commandes

Henri Pépin Krou a officiellement pris les commandes de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (Anare-CI), le mardi 13 octobre 2026. Il succède à Amidou Traoré, nommé à la tête de CI-Énergies.

La passation de charges entre les deux responsables s'est déroulée à la salle de réunion de l'immeuble EECI, à Abidjan-Plateau, en présence de Souleymane Soro, directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

À cette occasion, le nouveau directeur général a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités de l'État pour la confiance placée en lui. Il a également salué le travail accompli par son prédécesseur en faveur du développement du secteur de l'électricité.

Henri Pépin Krou entend inscrire son action dans la continuité des acquis, tout en poursuivant la dynamique de progrès de l'institution. Il a notamment exprimé sa volonté de contribuer à la modernisation de l'Anare-CI et au renforcement de l'efficacité de la régulation du secteur.

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Le nouveau directeur général a également réaffirmé son engagement en faveur de la transparence, de l'équité et de la rigueur dans l'exercice des missions de l'autorité de régulation. La protection des consommateurs d'électricité et la recherche d'un équilibre entre les intérêts des différentes parties prenantes figurent aussi parmi ses priorités.

Pour sa part, Amidou Traoré s'est dit disponible pour accompagner son successeur dans l'accomplissement de sa mission. Il a, par ailleurs, invité ses anciens collaborateurs à apporter leur soutien au nouveau directeur général.

Présidant la cérémonie, Souleymane Soro a rappelé la volonté du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Sangafowa Coulibaly, de voir les acteurs du secteur de l'électricité travailler en synergie, dans l'intérêt des populations.

Henri Pépin Krou a été nommé directeur général de l'Anare-CI par le décret n° 2026-684 du 30 septembre 2026.