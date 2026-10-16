Afrique: Paiements en Afrique - l'Éthiopie entre dans le réseau PAPSS

L'adhésion de l'Éthiopie au Système panafricain de paiement et de règlement marque une nouvelle étape dans l'interconnexion des systèmes financiers africains. Le pays accueillera, les 26 et 27 novembre 2026, la deuxième édition de la conférence PAPSS COWRY consacrée à l'avenir des paiements sur le continent.

L'intégration financière africaine franchit une nouvelle étape. L'Éthiopie a officiellement rejoint le réseau du Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), une infrastructure destinée à faciliter les transactions transfrontalières entre les institutions financières du continent. L'annonce a été faite le 15 octobre 2026, à Addis-Abeba, par la Banque nationale d'Éthiopie (NBE) et la direction du PAPSS, lors d'une conférence de presse organisée en marge de l'Ethiopia Finance Forum.

Cette adhésion permettra aux institutions financières éthiopiennes de se connecter au réseau et d'effectuer des paiements transfrontaliers avec leurs homologues africains. Elle ouvre ainsi de nouvelles perspectives aux entreprises et aux consommateurs du pays qui souhaitent développer leurs échanges avec le reste du continent.

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Créé sous l'égide d'Afreximbank, de l'Union africaine et du Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le PAPSS constitue un outil de facilitation des paiements au service du commerce intra-africain. Il vise notamment à réduire les obstacles liés aux transactions entre pays africains et à renforcer les liens économiques entre les marchés du continent.

Addis-Abeba accueille la conférence PAPSS COWRY 2026

À l'occasion de cette annonce, la Banque nationale d'Éthiopie et le PAPSS ont également confirmé la tenue de la deuxième édition de la conférence PAPSS COWRY, les 26 et 27 novembre 2026, à l'hôtel Ethiopian Skylight d'Addis-Abeba. Les deux institutions coorganiseront cet événement consacré aux transformations du secteur des paiements.

Placée sous le thème « Développer les paiements souverains de l'Afrique : de la connectivité continentale à l'intégration mondiale », la rencontre ambitionne de réunir les acteurs africains et internationaux qui contribuent à l'évolution des systèmes de paiement.

Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalign, a présenté l'adhésion au PAPSS comme une étape importante dans la modernisation du système financier national et le renforcement des relations économiques avec les autres pays africains.

Selon lui, cette intégration doit offrir de nouvelles possibilités aux institutions financières et aux entreprises éthiopiennes, en leur permettant de participer davantage aux paiements transfrontaliers et au commerce intra-africain.

Pour Mike Ogbalu III, directeur général du PAPSS, cette adhésion intervient dans un environnement financier éthiopien marqué par l'innovation et la recherche de nouveaux partenariats. Il estime qu'elle permettra de connecter les institutions financières du pays à une infrastructure continentale en expansion.

Les nouvelles technologies au coeur des échanges

Durant les deux jours de travaux, les participants examineront plusieurs enjeux liés à l'avenir des paiements en Afrique. Les discussions porteront notamment sur les transactions transfrontalières, les règlements en monnaies locales, l'interopérabilité des systèmes, les infrastructures financières et la cybersécurité.

L'intelligence artificielle, les stablecoins, les actifs numériques et l'intégration des systèmes africains aux réseaux mondiaux de paiement figureront également au programme.

Les organisateurs prévoient la participation de plus de 1 000 délégués, de plus de 60 intervenants et la présence de plus de 35 stands d'exposition. Des gouverneurs de banques centrales, des dirigeants de banques, des responsables de sociétés de technologie financière (fintechs), des opérateurs de paiement, des régulateurs et des entreprises technologiques sont attendus.

Au-delà des conférences, PAPSS COWRY 2026 doit offrir un cadre de rencontres professionnelles, de discussions bilatérales et de développement de partenariats. Un salon présentera également des solutions et des innovations dans le secteur des paiements.

La cérémonie de gala du 26 novembre sera, par ailleurs, marquée par la remise des PAPSS COWRY Awards, destinés à distinguer des contributions remarquables à l'écosystème africain des paiements.

À travers cette adhésion et l'organisation de cette conférence, l'Éthiopie entend renforcer sa connexion aux réseaux financiers africains. Pour le PAPSS, l'arrivée de nouvelles institutions financières dans son écosystème constitue un levier supplémentaire pour faciliter les échanges et accompagner l'intégration économique du continent.