Togo: Deux décennies de presse

16 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le bi-hebdomadaire togolais L'Union fête ce vendredi ses vingt ans. En dépit de nombreuses difficultés, le titre est parvenu à couvrir l'actualité sans interruption pendant deux décennies, un parcours rare dans une presse privée souvent fragile.

Selon l'éditorial du 500e numéro, paru en mai 2012, l'éditeur voulait faire du journalisme de qualité, éviter les attaques personnelles et favoriser le débat démocratique. Le nom lui-même est un programme : après les secousses qu'avait connues le pays, il s'agissait de rassembler les Togolais autour de la démocratie, du développement et du bien-être.

L'Union a d'abord paru en hebdomadaire avant de passer au rythme de deux numéros par semaine.

Le succès du journal tient à son équipe éditoriale, au soutien des annonceurs et à la fidélité des lecteurs.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.