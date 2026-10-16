Togo: Un concert pour célébrer la tradition togolaise

Il a grandi entre le tam-tam et le théâtre, et trente ans après son premier album, King Mensah revient sur scène avec un concert qui porte le nom de « Dekonu », « tradition » dans une langue locale. Rendez-vous le 6 décembre au palais des congrès de Lomé.

Pour celui que l'on surnomme « la voix d'or » du Togo, l'enjeu est autant culturel que musical. Il veut rappeler aux jeunes générations ce que leur patrimoine représente : « Un peuple qui oublie ses racines risque de perdre une part de son identité, faisons de la culture un héritage vivant, à transmettre avec fierté, dit-il. Ensemble, célébrons nos traditions, honorons nos anciens et faisons vibrer notre patrimoine au rythme de la musique. »

À 55 ans, Ayaovi Papavi Mensah de son vrai nom fête trois décennies de carrière en 2026. Né à Lomé en 1971, il monte sur scène à neuf ans dans un ballet traditionnel, avant de se former au théâtre populaire puis de rejoindre, en 1991, la troupe du Village Ki-yi à Abidjan. Les tournées l'emmènent au Japon, au Danemark et à Paris, où il vit une dizaine d'années. Son père, chanteur traditionnel, a été à l'origine de sa vocation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son premier album, Madjo, sort en 1996. Suivront notamment Edidodo (1998), Mensah, Mensah (2000), Elom (2002) et Yetonam (2008). Sa musique s'appuie sur des rythmes comme l'agbadja et sur le patrimoine ewe, mina et kabyè, qu'il marie au funk, au reggae et à l'afropop. Il chante en ewe, en mina, en kabyè et en français. Les prix suivent : meilleur artiste togolais aux ACCP-Unesco en 1997, puis un Kora Award du meilleur artiste traditionnel africain en 2000.

Depuis 2005, il anime aussi la Fondation King Mensah, qui soutient un orphelinat près de Lomé.