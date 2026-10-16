Afrique de l'Ouest: À Bangkok, le FMI relève la résilience des économies de l'UEMOA

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué la résilience économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l'occasion de ses Assemblées d'automne à Bangkok, rapporte L'Economiste. L'institution relève une croissance soutenue et une inflation contenue dans la zone.

Les chiffres de l'Union vont dans ce sens. Présentés le 2 octobre au Conseil des ministres de l'UEMOA, ils font état d'une croissance de 6 % au deuxième trimestre 2026, contre 6,1 % au premier, portée par les mines, l'industrie, le commerce et les services.

L'inflation est de 0,4 %, contre -0,2 % trois mois plus tôt, et la Banque centrale (BCEAO) la projette à 1 % en moyenne sur l'année, contre 0 % en 2025. Les exportations d'or, de coton, de cacao et de produits pétroliers ont consolidé la position extérieure de l'Union.

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Le FMI ne s'en tient pas aux éloges. Il cite parmi les principaux risques la guerre au Moyen-Orient, dont un scénario sévère retrancherait environ 1,5 point à la croissance de 2026-2027 et ajouterait 3 à 4 points à l'inflation. Il s'inquiète aussi de la soutenabilité de la dette dans les pays les plus endettés, du Sénégal en particulier, et du lien entre États et banques, avec des « poches de faiblesse » au Niger, au Togo et en Guinée-Bissau. Il recommande un retour au plafond de 3 % de déficit et une meilleure mobilisation des recettes intérieures.