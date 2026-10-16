Togo: Anié - Commerçants indemnisés

16 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Après l'incendie du marché d'Anié (région des Plateaux), le gouvernement annonce un dispositif de soutien aux commerçants sinistrés, pour qu'ils puissent reconstituer leur capital et reprendre leurs activités au plus vite.

Le dispositif prévoit d'abord la suspension, pendant 12 mois, du remboursement des crédits en cours à la date du sinistre. Les commerçants concernés pourront aussi obtenir des crédits relais à taux zéro pour relancer leurs activités.

Les pertes seront en outre indemnisées. Les commerçants assurés auprès du Fonds national de la finance inclusive (FNFI) seront remboursés à 100 % des sinistres déclarés, dans la limite des montants déclarés. Ceux qui ne le sont pas pourront recevoir jusqu'à 50 % de leurs pertes.

Un guichet de refinancement sera également ouvert aux services financiers décentralisés (SFD) présents dans la zone touchée, afin de leur faciliter l'accès aux ressources nécessaires pour financer les commerçants sinistrés.

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