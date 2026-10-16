Togo: Dénicher et promouvoir les talents

La Fédération togolaise de football (FTF) a annoncé jeudi des discussions avec l'agence française Fair Sport Management, qui se dit prête à mettre son expertise au service du football togolais.

L'objectif est de renforcer la formation des encadreurs techniques et d'ouvrir de nouvelles perspectives internationales aux meilleurs talents du pays.

Fair Sport Management est spécialisée dans la gestion de carrière et la représentation de footballeurs professionnels et d'entraîneurs.

Fondée par Paul Vincent Schianchi, agent licencié de la Fédération française de football (FFF), elle est immatriculée à Plan-de-Cuques, près de Marseille, sous forme de SARL. Elle intervient aussi dans le développement du football de base, la négociation de contrats, les transferts, l'image des joueurs et l'accompagnement professionnel.

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Elle compte parmi ses clients Ferland Mendy (Real Madrid), Martin Terrier (Bayer Leverkusen), Haissem Hassan, Martin Adeline et Yehvann Diouf, ainsi que l'entraîneur Franck Haise. Un annuaire spécialisé lui attribue une cinquantaine de joueurs suivis, dont une vingtaine dans des championnats de premier plan. L'agence a aussi accompagné l'Épervier Malcolm Barcola, ce qui atteste, selon la FTF, de ses liens avec le football togolais.

La FTF veut en faire un partenaire pour développer les compétences locales et promouvoir les talents togolais à l'étranger.

Le président de la FTF, Guy Kossi Akpovy, et Paul Vincent Schianchi se sont engagés à intensifier leurs contacts.