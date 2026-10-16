Sénégal: L'appel du PM pour un moratoire de trois mois sur les grèves et d'autres sujets au menu

Dakar — L'appel du Premier ministre pour un moratoire de trois mois sur les grèves compte parmi les sujets en exergue dans la livraison de vendredi des quotidiens, avec d'autres thématiques portant par exemple sur le projet de loi de finances 2027.

Selon Le Soleil, le chef du gouvernement sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lo, "a demandé un moratoire de 3 mois sur les grèves annoncées" par les syndicats, au cours d'une réunion avec le Comité du Pacte de stabilité sociale, regroupant, jeudi, le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales.

Les partenaires sociaux, de leur côté, "réclament 'le respect des engagements"' pris par les pouvoirs publics, à l'image de Mody Guiro, leader de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), selon qui "la balle est dans le camp du gouvernement".

WalfQuotidien fait observer, à ce sujet, que les enseignants sont "déjà en grève", une semaine après la rentrée scolaire. Il précise que les enseignants affiliés au G7, groupe des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, vont observer "72 heures de grève générale", à partir du mercredi 21 octobre.

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Le patronat entre aussi dans la danse et "réclame le respect des engagements et la concertation", face à la situation économique du pays et aux tensions sociales, souligne le journal Le Quotidien.

"Déplorant que le Pacte national de stabilité sociale n'ait pas pu mettre fin aux tensions entre les partenaires sociaux, notamment l'Etat et les travailleurs, les organisations patronales [...] continuent d'appeler les différentes parties au dialogue pour préserver les acquis", écrit Le Quotidien.

Dans le même temps, les organisations patronales "appellent l'Etat à prendre en compte les préoccupations des employeurs", ajoute la même publication.

WalfQuotidien s'intéresse, lui, au projet de Loi de finances 2027, en signalant que l'Assemblée nationale a été "dégraissée de 1,2 milliard". "Tous les coups sont permis dans la guerre qui oppose Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, et Ousmane Sonko, celui de l'Assemblée nationale. Chacun cherche à taper l'autre au portefeuille", écrit le journal.

Le quotidien Yoor-Yoor considère que ce projet de Loi de finances 2027 "consacre une asymétrie institutionnelle saisissante et troublante", alors même que le gouvernement "brandit l'impératif d'une rigueur budgétaire drastique pour redresser les comptes publics [...]".

"Tandis que l'Exécutif s'octroie une augmentation colossale qui propulse le budget de la présidence [de la République] à plus de 223 milliards de francs CFA, le parlement subit une cure d'austérité de 1,2 milliard", relève Yoor-Yoor.

Le quotidien Tribune revient sur la décision du Conseil constitutionnel invalidant la loi organique 38/2026, relative aux crédits spéciaux, jugeant irrégulière la procédure de son adoption par l'Assemblée nationale. "La raclée de trop !", s'exclame le journal.

"La majorité [parlementaire] censurée par les sept sages", renchérit Sud Quotidien, selon lequel les membres du Conseil constitutionnel "ont fondé leur décision sur la violation de l'alinéa 4 de l'article 82 de la Constitution, qui encadre le vote bloqué et impose à la représentation nationale des obligations précises lorsque le gouvernement en demande l'application".

"Les sept sages stoppent net Pastef", affiche le quotidien L'As. "Un revers institutionnel pour la majorité parlementaire de Pastef, dont la loi est ainsi déclarée contraire à la Constitution pour vice de procédure", écrit le journal.

Le quotidien Les Echos s'interroge sur le refus de certaines personnalités de déférer aux convocations de l'Assemblée nationale dans le cadre des auditions entamées par les commissions d'enquête parlementaire.

"La présidence [de la République] a-t-elle bloqué ses collaborateurs ?", se demande la publication, en notant que le refus de la conseillère du chef de l'Etat en matière domaniale "en dit long" sur la situation.