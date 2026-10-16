Sénégal: Ligue 1 - La compétition reprend, avec plusieurs chocs au menu, samedi

16 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar, 16 oct (APS) - La rencontre devant opposer le Jaraaf de Dakar à AJEL compte parmi les affiches phares de la première journée de la Ligue 1 sénégalaise, prévue samedi, avec Génération Foot- AS Pikine, Linguère-Gorée et Essamaye-Diambars.

Le déplacement du vice-champion, AJEL de Rufisque, pour affronter le Jaraaf de Dakar, est attendu comme la grande attraction de la première journée du championnat.

Cette rencontre s'annonce disputée palpitante pour les deux équipes, AJEL et Jaraaf, qui ont apporté plusieurs changements à leur effectif.

Vainqueur du tournoi intersaison la Coupe du Nord, l'US Gorée retourne à Saint-Louis pour y affronter la Linguère.

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Lors de ce tournoi de préparation de saison, les "Samba Linguère" et les insulaires avaient fait match nul (2-2).

Après avoir perdu une bonne partie de son effectif, dont le meilleur buteur de la dernière saison Abdourahmane Mbodj, Génération Foot démarre le championnat en recevant l'AS Pikine.

A domicile, les académiciens de Deny Birame Ndao vont essayer de démarrer la saison par une victoire, mais ils n'auront pas la tâche facile contre des banlieusards en reconstruction.

La saison dernière, Génération Foot avait battu l'AS Pikine lors de la phase aller. Au retour, les Pikinois avaient pris leur revanche sur leurs adversaires.

Le choc entre les deux promus, Essamaye-FC et Diambars, est également très attendu.

En raison de son match en préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, la rencontre entre le champion sortant Teungueth FC et l'Union sportive de Ouakam a été reportée.

- Voici le calendrier de la journée de Ligue 1 :

Samedi :

  • Jaraaf-AJEL
  • Essamaye-Diambars
  • HLM-Casa sports
  • Guédiawaye FC-Dakar Sacré-Coeur (DSC)
  • Génération Foot-Pikine
  • Linguère-Gorée
  • Walydaan-Stade de Mbour
  • Teunguenth FC- USO (reporté)

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