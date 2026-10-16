Sénégal: Restauration des écosystèmes - L'ambassadeur des Pays-Bas pour un engagement renforcé des populations

Sédhiou — L'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars, a appelé à un engagement renforcé en faveur de la préservation de la nature et de la restauration des écosystèmes dont la mangrove, jeudi, à Sédhiou (sud), en vue de prévenir les effets des perturbations climatiques et de protéger les ressources naturelles pour les générations futures.

Mme Hagenaars s'exprimait lors d'une journée de plantation de mangroves sur cinq hectares restaurés par l'association "Green Sédhiou", dans le cadre d'un partenariat entre l'ambassade des Pays-Bas et cette organisation locale engagée dans la protection de l'environnement.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée à Sédhiou et Ziguinchor, au cours de laquelle la diplomate a rencontré des acteurs communautaires, notamment des groupements de femmes, ainsi que des représentants des autorités municipales.

Sur le site de reboisement, l'ambassadeur des Pays-Bas a salué les efforts déployés par les jeunes et les femmes de la région pour restaurer la mangrove, un écosystème essentiel à la préservation de la biodiversité, à la protection des milieux côtiers et au maintien des ressources halieutiques.

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"Nous sommes satisfaits de cette visite combinée à Ziguinchor et à Sédhiou, qui entre dans le cadre de nos missions. Le reboisement de la mangrove dans cette zone est important, car la nature se détériore, d'où la nécessité de reboiser pour lutter contre le changement climatique", a-t-elle déclaré.

Pour Carmen Hagenaars, la restauration de la mangrove constitue un travail de longue haleine, nécessitant une mobilisation constante des communautés locales.

Elle a ainsi insisté sur l'importance de poursuivre les activités de plantation chaque année, afin de consolider les acquis et de garantir la pérennité des efforts de restauration environnementale.

"Cette plantation est un processus de longue haleine des jeunes et des femmes de Sédhiou. Il faut continuer à planter chaque année pour préserver l'environnement", a-t-elle indiqué.

Elle a également mis en avant le rôle de l'association "Green Sédhiou", qui s'investit dans le reboisement, particulièrement celui de la mangrove, pour contribuer à la sauvegarde des ressources naturelles et halieutiques au bénéfice des communautés.

Selon Carmen Hagenaars, dans cette perspective, les initiatives communautaires de restauration des écosystèmes apparaissent comme un levier important pour sensibiliser les populations aux enjeux environnementaux et encourager leur participation à la lutte contre les effets du changement climatique.

"La mangrove joue notamment un rôle dans la protection des habitats naturels et le maintien des ressources dont dépendent de nombreuses communautés pour leurs activités économiques. Sa restauration contribue ainsi à préserver les moyens de subsistance des populations et à renforcer la résilience des territoires face aux changements environnementaux", a-t-elle dit.

L'expérience portée par "Green Sédhiou" illustre ainsi l'importance des partenariats entre les organisations locales et les partenaires internationaux, pour encourager les actions de restauration écologique et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.

Au-delà de la visite du périmètre de reboisement, la tournée de l'ambassadeur des Pays-Bas a également été l'occasion d'échanger avec les groupements de femmes et les acteurs locaux sur les initiatives de développement communautaire, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'horticulture et de la pêche.

À cette occasion, Carmen Hagenaars a réaffirmé la volonté de l'ambassade des Pays-Bas de poursuivre son accompagnement des jeunes entrepreneurs, des groupements de femmes et des associations qui oeuvrent dans ces secteurs.