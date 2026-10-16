Afrique: Ligue des champions CAF - Teungueth FC affronte la Colombe Sportive, dimanche

Dakar — Teungueth FC reçoit la Colombe Sportive du Cameroun, dimanche au Stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, en match comptant pour la phase aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Face au représentant du Cameroun, les champions du Sénégal visent une qualification à la phase de groupes de cette compétition, c qui passe par un bon résultat à domicile.

"On n'a pas droit à l'erreur : si nous voulons nous qualifier, il faut gagner à domicile", a affirmé l'entraîneur de Teungueth FC, Malick Daff, dont l'objectif est de faire la différence à Dakar, avant le match retour au Cameroun.

"Il faut faire tout notre possible pour marquer au moins deux buts d'écart pour voyager tranquillement", a indiqué Malick Daff, considéré comme un technicien expérimenté.

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Malgré un début de championnat difficile, les Rufisquois qui ont disputé plusieurs matchs amicaux sont confiants quant à leurs capacités à se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, comme l'année dernière.

Tombeurs du Jaraaf de Dakar, la saison dernière, la Colombe Sportive du Cameroun table, de son côté, sur un hold-up à Dakar.

Après son échec aux portes de la phase de groupes l'année dernière, la Colombe Sportive veut franchir un nouveau cap en se qualifiant pour la phase régulière de la Ligue des champions de la CAF.