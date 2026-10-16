Sénégal: Oulampane - Un projet veut faciliter l'accès des femmes aux ressources naturelles

Oulampane — Le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance/USOFORAL a lancé, jeudi, à Oulampane, dans le département de Bignona (sud), un le projet visant à faciliter l'accès des femmes aux ressources foncières, forestières et naturelles.

Dénommé projet Voix et leadership des femmes renouvelées Sénégal (VLFR-SEN), il vise aussi mais aussi à leur permettre de bénéficier de financements pour leurs activités génératrices de revenus.

Il sera déroulé dans des localités de la Basse Casamance et de la région de Sédhiou, en partenariat avec Oxfam et d'autres structures internationales, dont Affaires Mondiales, une organisation canadienne.

"Nous avons lancé ce projet Voix et leadership des femmes renouvelées Sénégal, après son démarrage au plan national par Oxfam. USOFORAL appartient au cluster Accès aux ressources", a expliqué Mamadou Sow, responsable des programmes à USOFORAL, lors de la cérémonie de lancement du projet, d'une durée de cinq ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sindian a pris part à cette cérémonie de lancement, en même temps que le maire de la commune d'Oulampane.

Avec ce projet, les femmes pourront bénéficier d'une distribution équitable des ressources forestières et naturelles, mais aussi s'impliquer dans l'exploitation de ces dernières.

Une manière de porter le plaidoyer pour que les ressources extractives tirées des ressources minières leur soient attribuées, notamment dans le cadre du JETP, Partenariat pour une transition énergétique juste, qui alloue les 30% des ressources extractives aux femmes.

Selon M. Sow, USOFORAL et ses partenaires militent pour que les femmes puissent accéder aux ressources au même titre que les hommes.

Pour le déroulement du projet, les activités vont porter sur le renforcement de capacités techniques à l'endroit des femmes, afin de leur permettre d'avoir accès aux facteurs de production, aux intrants et aux financements.

"Dans une synergie d'action, USOFORAL a déjà entamé un processus de 'crédit revolving' qui permet aux femmes de pouvoir s'autofinancer dans des activités génératrices de revenus qu'elles ont mises en place", a-t-il lancé, assurant que la dynamique déjà lancée dans ce sens va bénéficier d'un accompagnement.