La Banque africaine de développement et le PNUD accélèrent l'initiative « 10 milliards de dollars pour l'IA » afin de stimuler la productivité en Afrique

L'initiative « 10 milliards de dollars pour l'IA » (« AI 10 Billion » en anglais) a reçu un nouvel élan lors de la visite d'une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au siège du Groupe de la Banque africaine de développement, afin d'accélérer son passage du lancement à la mise en oeuvre.

Cette initiative est un partenariat conçu conjointement par le Groupe de la Banque, le PNUD et des partenaires du secteur privé. En mobilisant un milliard de dollars par an au cours de la prochaine décennie, elle pourrait contribuer à la création de 25 millions d'emplois d'ici à 2035 en Afrique.

La délégation du bureau régional du PNUD pour l'Afrique était conduite par la directrice de son Pôle IA pour le développement durable, Keyzom Ngodup Massally, en collaboration avec la Plateforme d'appui aux investissements et d'assistance technique (PISTA) du PNUD.

Cette mission fait suite au lancement de l'initiative « 10 milliards de dollars pour l'IA » lors du Forum de Nairobi sur l'IA en février 2026 et à la mise en oeuvre en cours de l'« Africa Accelerator for Digital Public Infrastructure » (AA4DPI).

Publié en juin 2025, le rapport de la Banque intitulé « Africa's AI Productivity Gain: Pathways to Labour Efficiency, Economic Growth and Inclusive Transformation », estime que l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 1 000 milliards de dollars au PIB de l'Afrique d'ici à 2035. Quelque 58 % de ce potentiel réside dans cinq secteurs qui façonnent le quotidien des jeunes Africains : l'agriculture, le commerce de gros et de détail, l'industrie manufacturière, la finance et la santé. Avec plus de 300 millions de jeunes Africains qui atteindront l'âge d'entrer sur le marché du travail dans la prochaine décennie, la productivité est un indicateur clé.

« La productivité est l'un des principaux critères sur lesquels le Groupe de la Banque africaine de développement s'appuie pour évaluer le potentiel de l'intelligence artificielle, a déclaré Solomon Quaynor, vice-président du Groupe de la Banque chargé du Secteur privé, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation. Grâce à l'initiative « 10 milliards de dollars pour l'IA », et en partenariat avec le PNUD, nous mobiliserons des capitaux publics et privés autour de cet objectif afin que les avantages de l'IA se traduisent en compétitivité, en emplois et en croissance inclusive sur le continent. »

Les capitaux à investir dans l'énergie, les données et les compétences, dont dépend l'IA, existent déjà au sein des gouvernements, des institutions de financement du développement (IFD) et chez les investisseurs privés. Ce qu'il faut maintenant, c'est une priorité partagée. Le Groupe de la Banque fournit sa base de données probantes, son financement et ses relations avec ses 54 pays membres régionaux. Le PNUD apporte sa présence sur le terrain et son expertise technique par l'intermédiaire de son Pôle IA pour le développement durable, dont la Banque est membre.

Dans chaque pays, l'initiative « 10 milliards de dollars pour l'IA » interviendra en trois étapes : le diagnostic des opportunités de productivité grâce à une analyse spécifique à chaque pays ; l'identification et la préparation de projets publics et privés jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour l'investissement ; et la mise en place d'une plateforme d'investissement partenariale réunissant les gouvernements, les investisseurs et les communautés économiques régionales.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et le PNUD commenceront par cinq pays, avant de passer à vingt d'ici à la fin de 2027. Les deux institutions invitent les gouvernements, les IFD, les investisseurs privés et les organismes philanthropiques à se joindre à l'initiative.

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