Algérie: Le président de la République met en avant le bond qualitatif réalisé par l'Algérie dans la préservation de la biodiversité

EREVAN — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, vendredi, que l'Algérie s'emploie activement à préserver sa richesse faunistique et floristique, mettant en avant le "bond qualitatif" réalisé dans le renforcement de la protection et de la préservation de la biodiversité.

Dans une allocution adressée aux participants au Sommet des dirigeants de la 17e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP17), qui se tient dans la capitale arménienne, Erevan, lue par le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, le président de la République a indiqué que "l'Algérie s'emploie activement à préserver la richesse faunistique et floristique dont elle regorge, au vu des facteurs qui la menacent, tels que les activités humaines et les catastrophes naturelles comme la désertification, les incendies de forêt et le changement climatique".

Dans ce contexte, l'Algérie a "traduit ses engagements internationaux en une réalité concrète", à travers l'actualisation et le dépôt de sa Stratégie et de son Plan d'action nationaux en matière de diversité biologique pour la période 2025-2030, au titre d'une approche participative, qui a permis de définir "24 objectifs nationaux et 93 mesures de mise en oeuvre, en cohérence avec le Cadre mondial de la biodiversité", a précisé le président de la République.

Il a, dans ce sens, mis en avant "le bond qualitatif réalisé dans le renforcement de la protection et de la préservation de la biodiversité", à travers l'élargissement du réseau des zones protégées, qui compte désormais "24 zones classées couvrant des écosystèmes marins, forestiers, montagneux, steppiques et sahariens", rappelant l'attachement de l'Algérie à "l'approfondissement de la connaissance du patrimoine biologique, à travers le recensement de plus de 27.000 espèces vivantes à ce jour, dont 8.500 espèces végétales et 18.000 espèces animales".

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L'Algérie continue aussi de "prendre les mesures nécessaires pour la reconnaissance et la préservation des parcs culturels alliant biodiversité unique et patrimoine archéologique et historique de l'humanité", ce qui a permis d'"élargir le champ de la conservation nationale de près d'un (1) million de kilomètres carrés", a poursuivi le président de la République.

Et d'ajouter : "A travers la relance du Barrage vert sur une superficie de 4,7 millions d'hectares, en tant que rempart naturel contre l'avancée des sables, mon pays entend renforcer le couvert végétal et forestier et préserver et restaurer les écosystèmes, au titre d'une approche intégrée alliant durabilité environnementale et sociale et retombées économiques au profit des populations locales".

Entre autres démarches concrétisant la vision en faveur de la préservation des ressources génétiques et de la sauvegarde du patrimoine végétal, le président de la République a cité l'opérationnalisation de la Banque nationale des semences, qu'il a qualifiée de "nouveau jalon dans le processus de réalisation du développement agricole durable et de renforcement de la sécurité alimentaire", ainsi que le lancement du projet du Musée national environnemental de la biodiversité, qui, a-t-il dit, "vise à mettre en valeur et à valoriser le patrimoine naturel du pays".

Après avoir souligné l'importance de la tenue de cette Conférence au regard du contexte international, marqué par l'aggravation des crises environnementales et une prise de conscience croissante de la nécessité d'établir un équilibre entre les exigences du développement économique et la préservation de la biodiversité, à travers la réhabilitation des écosystèmes et l'exploitation rationnelle et durable des ressources, le président de la République a affirmé que l'Algérie est "pleinement consciente que la crédibilité du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal se mesure à l'aune des actions concrètement mises en oeuvre sur le terrain, et non des engagements proclamés dans les fora internationaux".

L'Algérie est également "pleinement convaincue que la préservation de la biodiversité pour les générations actuelles et futures exige une solidarité internationale à la hauteur des défis à relever, notamment à travers la mise à disposition des moyens de mise en oeuvre nécessaires au profit des pays en développement, notamment un financement suffisant, conformément aux engagements convenus, le renforcement des capacités, le transfert de technologie et la consolidation de la coopération internationale, en tenant compte des différentes spécificités et priorités nationales", a soutenu le président de la République.

Au terme de son allocution, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie en faveur des objectifs de la Convention et de son Cadre mondial, souhaitant que les travaux de la Conférence débouchent sur "des résultats concrets, à même de renforcer la solidarité et la coopération internationales en faveur de la protection de la biodiversité et de la réalisation d'un développement durable pour tous".