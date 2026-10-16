Cote d'Ivoire: La Direction Générale des Financements rachète 316,265 milliards FCFA d'obligations du trésor.

Dans le cadre de la gestion active de la dette de la Côte d'Ivoire en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette, la Direction générale des financement (DGF) de ce pays a racheté le jeudi 15 octobre 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA 316,265 milliards de FCFA d'obligations du trésor ayant une durée de 2 ans.

Le montant total mis en adjudication était de 316,265 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 316,265 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100%.

La totalité des soumissions des investisseurs a été retenue. Ce qui donne un taux d'absorption de 100%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6%.