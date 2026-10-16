Angola: Le PR réaffirme la priorité accordée à la défense et à la sécurité nationale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé ce jeudi à Luanda l'engagement du pouvoir exécutif en faveur de la défense de la souveraineté nationale, du maintien de la paix et de la stabilité, de la sécurité de la population et de l'ordre public.

Dans son discours sur l'État de la Nation, prononcé à l'ouverture de la cinquième session législative, le Chef de l'État a estimé que la paix, la sécurité et la stabilité sont des conditions indispensables au développement durable, à l'attraction des investissements et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

João Lourenço a déclaré que la situation politique et militaire du pays est stable et a salué le rôle des Forces armées angolaises (FAA), de la Police nationale et des autres organes du système de sécurité nationale dans l'accomplissement de leurs missions constitutionnelles respectives.

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Il a toutefois averti que la stabilité n'exclut pas les risques, compte tenu du contexte international et régional marqué par les conflits armés, le terrorisme, la criminalité transnationale, la piraterie, la traite des êtres humains et des stupéfiants, le trafic d'armes illicites et d'autres menaces qui dépassent les frontières nationales.

C'est pourquoi il a jugé nécessaire de maintenir les institutions de défense et de sécurité prêtes à répondre aux menaces traditionnelles et aux nouvelles formes d'agression contre la paix et la sécurité nationales.

Modernisation des Forces armées

Dans le domaine de la Défense nationale, le Président a déclaré que le pouvoir exécutif poursuit le processus de modernisation, de restructuration, de rééquipement et de renforcement des forces armées, afin d'adapter leur organisation aux besoins du pays et de renforcer leurs capacités opérationnelles.

La formation continue du personnel, a-t-il affirmé, est une priorité, notamment par le biais de cours dispensés dans les établissements d'enseignement militaire des Forces armées et à l'étranger, en vue de professionnaliser les différentes branches et services de l'armée.

Selon le Président, le pouvoir exécutif maintient également ses investissements dans la professionnalisation des agences de Défense, de Sécurité et d'Ordre intérieur, dans le rééquipement des forces, ainsi que dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures, des centres de formation et des académies militaires.

Concernant le soutien au personnel et à leurs familles, João Lourenço a souligné les investissements réalisés dans la construction et l'équipement d'hôpitaux militaires dans différentes régions du pays.

Parmi les projets en cours, il a mentionné la deuxième phase de la requalification de l'hôpital militaire principal, la construction du nouvel hôpital militaire de Luanda, ainsi que la construction et l'équipement des hôpitaux militaires régionaux de Cabinda, Huambo et Moxico.

Renforcement des capacités navales

Le renforcement des capacités navales, et plus particulièrement de la Marine, constitue une autre priorité de la politique de défense nationale, comme l'a souligné le Chef de l'État.

Dans ce contexte, il a indiqué que des investissements sont réalisés dans le cadre du Programme de coordination et de surveillance maritimes, qui comprend la construction et l'équipement d'infrastructures dans la région navale nord et de structures d'observation côtières complémentaires.

Ce programme, a-t-il précisé, couvre également la production, la fourniture et l'installation de tours de vigilance sur le littoral de la région navale sud.

Les bases navales de Soyo et de Luanda ont été modernisées, tandis que les travaux du Centre régional de coordination et de surveillance maritimes de Namibe sont à un stade avancé.

Afin d'assurer une présence effective de l'État le long des côtes, de la mer territoriale à la zone économique exclusive, il a annoncé que l'Exécutif prévoit de lancer la construction de la base navale de Kinkankala, dans la province de Bengo.

João Lourenço a mentionné que le pays développe également son industrie de défense, avec des travaux en cours pour achever la chaîne d'assemblage de véhicules blindés et de camions destinés à équiper les Forces armées et les autres organes de défense et de sécurité.

L'autosuffisance alimentaire et l'approvisionnement des Forces armées en vêtements et en chaussures constituent d'autres priorités du pouvoir exécutif, et des progrès graduels sont réalisés dans ce domaine.

Lutte contre la criminalité violente

Dans le domaine de l'ordre intérieur, João Lourenço a souligné que la sécurité des citoyens était une priorité fondamentale et qu'il était essentiel de garantir la présence de l'État dans les lieux de vie, de travail et de circulation des populations.

Ces dernières années, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités opérationnelles des organes du Ministère de l'Intérieur, notamment par le recrutement et la formation de nouveaux agents.

Le Président de la République a reconnu que la criminalité restait une préoccupation majeure pour la population et que, par conséquent, la lutte contre la criminalité violente, la délinquance, le vandalisme et les nouvelles formes de criminalité demeurait au coeur des préoccupations des autorités.

Dans ce contexte, il a indiqué que de nouvelles infrastructures policières et des services municipaux intégrés du Ministère de l'Intérieur étaient en construction dans huit provinces du pays.

Le processus de remplacement des armes de guerre détenues par les sociétés de sécurité privées et les services d'autodéfense est en voie d'achèvement, une mesure qui, conjuguée à d'autres actions, a contribué à la baisse de la criminalité violente.

Selon les données présentées par le Chef de l'État, sur les 39 189 infractions enregistrées, environ 50 % ont été élucidées, un résultat qui traduit une baisse de la criminalité, notamment des crimes violents.

Malgré ces progrès, des inquiétudes persistent quant à la contrebande de carburant, l'exploitation minière illégale de ressources stratégiques et le vandalisme de biens publics.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, 1 866 743 litres de carburant ont été saisis, dont de l'essence, du gazole et du pétrole.

Cette intervention s'appuie sur l'article 118 de la Constitution de la République d'Angola (CRA), qui impose au Président de la République l'obligation de s'adresser à la nation, à l'ouverture de l'année parlementaire, pour présenter un message sur la situation nationale et les politiques visant à résoudre les principaux problèmes, à assurer le bien-être des citoyens et à favoriser le développement du pays.