Angola: Le pays assume la Direction exécutive du Groupe de circonscription africain auprès du FMI

Bangkok — L'Angola assumera, à compter de novembre prochain, la direction exécutive du Groupe de circonscription africain 1 auprès du Fonds monétaire international (FMI), pour un mandat de deux ans.

La représentation angolaise sera assurée par l'ancien vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Pedro Castro e Silva, actuellement directeur exécutif du Groupe de circonscription africain 1 auprès du FMI, en remplacement du Mozambicain Adriano Ubisse.

Cette décision a été prise à l'issue de la réunion des gouverneurs du Groupe de circonscription africain 1 auprès du Fonds monétaire international (FMI) à Bangkok.

À cette occasion, le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, a souligné le parcours professionnel du nouveau représentant angolais, mettant en avant sa vaste expérience dans les domaines économique et financier, acquise pendant plus de 15 ans dans les secteurs public et privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a rappelé que Pedro Castro e Silva avait occupé des postes de direction dans les secteurs pétrolier et financier angolais, notamment en tant que directeur et directeur exécutif de banques commerciales, en plus d'avoir été directeur du Département des études économiques, directeur exécutif et vice-gouverneur de la banque centrale.

« Nous sommes convaincus que ce parcours lui confère une solide expérience pour aborder efficacement les questions macroéconomiques et financières liées à la gouvernance et à la mise en oeuvre de la politique économique, et pour mener à bien le processus décisionnel », a-t-il déclaré.

Manuel Tiago Dias a réaffirmé l'engagement des autorités angolaises et des pays membres de l'Assemblée constituante à soutenir le nouveau directeur exécutif, « afin de rendre le groupe plus cohésif, influent et capable de faire entendre la voix de l'Afrique dans les instances décisionnelles de l'économie mondiale ».

Par ailleurs, il a félicité le représentant sortant pour le travail accompli au cours des quatre dernières années, dont deux en tant que directeur exécutif adjoint et les quatre autres en tant que directeur exécutif.

Réunions annuelles

Les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale abordent les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Des enjeux tels que la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique sont mis en avant, des thèmes considérés comme essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

Cet événement, la 82e édition des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, qui se conclut dimanche prochain (le 18), se déroule sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ».

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille ces Assemblées annuelles, la première ayant eu lieu en 1991.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a consolidé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à renforcer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

Outre la réunion, qui se tient généralement en octobre de chaque année, en alternance entre deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre, la Banque mondiale et le FMI organisent également chaque année les Réunions de printemps, qui ont lieu en avril à Washington.