Angola: Discours sur l'état de la Nation suscite un vif intérêt dans la presse internationale

Luanda — Le discours sur l'état de la nation prononcé jeudi dernier, à Luanda, par le Président João Lourenço, a suscité un vif intérêt international, les médias mettant en lumière ses aspects politiques, économiques et sociaux.

Au Mozambique, le quotidien O País a souligné l'analyse de la situation économique et sociale de l'Angola, insistant sur l'évolution des indicateurs de l'emploi, présentée par le Chef de l'État comme faisant partie des résultats obtenus par l'Exécutif ces deux dernières années.

L'article, illustré d'une photographie panoramique, cite des extraits du discours relatifs à la baisse du taux de chômage, qui représente une amélioration par rapport aux niveaux enregistrés en 2024, toutefois, les données disponibles indiquent que l'accès à l'emploi demeure l'un des principaux défis pour l'économie nationale.

La dimension économique du discours a également retenu l'attention du journal allemand África Lusa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le texte relatif au message marquant l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, la publication indique que le Président angolais a souligné la croissance économique et l'amélioration des indicateurs sociaux, réaffirmant l'engagement de l'Exécutif en faveur du recouvrement des avoirs et de la lutte contre la corruption.

Dans cet article, le Chef de l'État affirme que la situation du pays ne doit pas être évaluée uniquement à l'aune de l'évolution des indicateurs économiques, mais aussi en fonction du nombre de familles qui vivent mieux, de jeunes qui trouvent un emploi, d'enfants scolarisés, de mères qui accouchent en toute sécurité et d'agriculteurs qui peuvent cultiver leurs terres.

Parallèlement, la publication portugaise África Lusófona s'est concentrée sur les succès de la diplomatie angolaise et la visibilité internationale croissante du pays, mettant en avant les visites de personnalités étrangères de premier plan.

Le média, citant João Lourenço, a souligné les visites de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment celle de l'ancien président américain Joe Biden.

Le rapport a également mis en lumière la visite de trois jours du pape Léon XIV en Angola, ainsi que la présidence angolaise d'organisations régionales et continentales, notamment la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et l'Union africaine.

L'agence de presse Prensa Latina a souligné l'appel du Président angolais à la levée du blocus économique imposé à Cuba, dans le cadre des efforts diplomatiques déployés par le pays ces dernières années.

« Lors de son discours sur l'état de la nation, le Président a rappelé que ce sujet était déjà présent dans ses interventions aux dernières Assemblées générales des Nations Unies, où la diplomatie angolaise a également défendu le multilatéralisme et la réforme du Conseil de sécurité », indique la publication.

Radio France Internationale (RFI) a également souligné l'intervention du Chef de l'État concernant les succès de la diplomatie angolaise et le rayonnement croissant du pays sur la scène internationale, illustré par de visites importantes de chefs d'État étrangers.

Le rapport cite des extraits du discours dans lequel le Président de la République affirme que le rayonnement international croissant de l'Angola se reflète également dans sa capacité à accueillir des événements majeurs et d'importantes entités internationales.

Le rapport souligne que, parmi les moments marquants de la période, figure la première visite d'un président des États-Unis d'Amérique en Angola, en l'occurrence l'ancien président Joe Biden, ainsi que les déplacements de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient.

Selon RFI, João Lourenço a considéré que la visite de trois jours du pape Léon XIV en Angola revêtait une forte signification religieuse et symbolique, puisqu'il s'agissait de son premier voyage dans le pays.

Ce fait témoigne de l'importance croissante du continent africain pour l'Église catholique et contribue à l'approfondissement des relations diplomatiques entre l'Angola et le Vatican.

Quatre cents journalistes nationaux et étrangers ont été accrédités pour couvrir la séance plénière solennelle d'ouverture de la 5e session législative de la Ve législature de l'Assemblée nationale.

Il convient de rappeler que, jeudi, João Lourenço a présenté son dernier Message sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, dans lequel il a dressé le bilan de ses deux mandats, soulignant les progrès accomplis, les résultats obtenus et les obstacles à la réalisation des objectifs fixés pour la gouvernance du pays.

Assermenté pour la première fois le 26 septembre 2017, João Lourenço a déclaré que le Plan national de développement 2018-2022 et le Plan national de développement 2023-2027 constituaient le « guide de la politique de gouvernance générale du pays », tout en soulignant plusieurs facteurs qui ont conditionné leur pleine mise en oeuvre.

Parmi ces obstacles, il a mis en avant les conflits internationaux, les perturbations des chaînes logistiques, la hausse des prix internationaux des produits alimentaires, des carburants et des engrais, l'évolution de la conjoncture financière mondiale, les fluctuations du marché pétrolier et la pandémie de Covid-19.

Selon le Président de la République, l'Angola a surmonté ces difficultés et est « en paix, réconciliée, pleinement en progrès et en développement », réaffirmant son objectif de continuer à attirer toujours plus d'investissements.

Malgré les progrès accomplis, le Chef de l'État a reconnu l'existence de « nombreux défis », notamment la protection et l'éducation des enfants, la formation académique et professionnelle des jeunes et l'amélioration des perspectives d'emploi pour les Angolais, qu'il a identifiés comme la priorité absolue.