Angola: Le pays présent à la session plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI

Bangkok — La délégation angolaise participe ce vendredi à la session plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent à Bangkok, en Thaïlande.

Cette session, qui se déroule au Centre national de congrès Reine Sirikit de Bangkok, accueillera notamment le président de la réunion et président de la Banque centrale du Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Les pays participants aborderont également la question de la sécurité alimentaire dans un contexte de chocs économiques, ainsi que celle de la construction d'économies résilientes et dynamiques.

Les Assemblées annuelles du FMI et de la BM portent sur les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et sur les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

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Parmi les enjeux clés figurent la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois, l'innovation technologique, l'intelligence artificielle et le renforcement de la résilience économique, des thèmes considérés comme essentiels pour la transformation des économies et la promotion d'un développement plus inclusif.

L'événement, qui en est à sa 82e édition, se conclut dimanche prochain et se déroule sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ».

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la première ayant eu lieu en 1991.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a consolidé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à renforcer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.