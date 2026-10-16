Angola: Le PIB angolais progresse de 5,3 % au premier trimestre 2026

Luanda — Le produit intérieur brut (PIB) de l'Angola a progressé de 5,3 % au premier trimestre 2026, porté par la performance du secteur non pétrolier, qui a enregistré une croissance de 6,2 % sur la même période, a déclaré lundi le président de la République, João Lourenço.

Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture de la cinquième et dernière session législative de l'Assemblée nationale, le Chef de l'État a souligné que le PIB avait affiché une croissance moyenne de 4 % au cours des deux dernières années, soutenue par le dynamisme du secteur non pétrolier, dont le taux de croissance moyen s'est établi à 5,2 %.

Selon le Président angolais, l'évolution de l'économie entre 2022 et 2025 a été affectée par les performances du secteur pétrolier et gazier, confronté à la maturité des gisements, à des difficultés opérationnelles et à une baisse des investissements.

João Lourenço a toutefois assuré que des mesures étaient en cours afin de garantir une production quotidienne supérieure à un million de barils.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Évoquant un PIB nominal estimé à 141,7 milliards de dollars, le Président angolais a également indiqué que le pays avait consolidé sa position parmi les économies régionales en croissance, grâce à la discipline budgétaire, à la soutenabilité de la dette et à la mobilisation des recettes intérieures.

Des indicateurs économiques en amélioration

À cette occasion, João Lourenço a mis en avant le net ralentissement de l'inflation, revenue de 27,5 % en 2024 à 10,8 % en juin 2026, une évolution qui contribue à la reconstitution progressive du pouvoir d'achat des ménages.

Sur la même période, le taux de chômage est passé de 31,5 % en 2024 à 21,3 % au premier trimestre 2026, traduisant, selon le chef de l'État, une amélioration progressive de la situation sur le marché du travail.

Le Président angolais a également souligné le rôle de la Banque nationale d'Angola (BNA) dans la préservation de la stabilité des prix, de la solidité du système bancaire et de la protection des réserves.

À cet égard, il a annoncé que les réserves internationales nettes (RIN) avaient atteint 16,2 milliards de dollars, un niveau correspondant à huit mois de couverture des importations de biens et de services.

S'agissant du crédit à l'économie, João Lourenço a indiqué que les financements accordés aux agents économiques avaient doublé, passant de 4 400 milliards de kwanzas en 2022 à 8 900 milliards de kwanzas en mai 2026.

Le Chef de l'État a par ailleurs mis en exergue le vaste programme de réformes engagé dans le secteur financier, qui comprend le renforcement de la supervision bancaire, la mise en place du Fonds de résolution bancaire et la création de l'indice d'inclusion financière, dont le niveau s'établit actuellement à 54,8 %.

Selon le Président angolais, ces avancées ont été saluées par des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

Sur le plan des relations bancaires internationales, il a enfin souligné le rétablissement des relations de correspondance bancaire avec des établissements financiers des États-Unis.