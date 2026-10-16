Angola: Le corridor de Lobito au coeur des discussions avec la Banque mondiale

Bangkok — L'importance économique et stratégique du corridor de Lobito pour l'Angola et l'ensemble de la région a été au centre des échanges tenus jeudi à Bangkok, lors de la réunion du Caucus africain 2026 avec le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga.

La délégation angolaise, conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, a participé à cette rencontre organisée en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), dans la capitale thaïlandaise.

Le Caucus africain, qui réunit les ministres africains des Finances et les gouverneurs des banques centrales dans le cadre de leurs échanges avec la Banque mondiale, a mis en avant les priorités du financement du développement sur le continent. Celles-ci portent notamment sur la mobilisation de ressources en faveur de projets susceptibles de stimuler la croissance économique, de favoriser la création d'emplois et d'améliorer les conditions de vie des populations.

Les discussions ont notamment porté sur la mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois pour les jeunes, le développement des compétences, le financement du développement ainsi que l'industrialisation par la valorisation des ressources naturelles.

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La participation de l'Angola à ce forum s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération avec les institutions financières internationales et les partenaires africains, en vue de mobiliser des financements et de promouvoir des initiatives stratégiques en faveur du développement durable et de la diversification économique.

Le corridor de Lobito relie le sud de la République démocratique du Congo (RDC) et le nord-ouest de la Zambie aux marchés régionaux et mondiaux via le port de Lobito, situé sur la côte angolaise.

Ce port constitue le principal débouché maritime du corridor, permettant l'acheminement des minerais, des produits agricoles et d'autres marchandises vers les marchés internationaux.

Grâce à sa position géographique, le corridor offre une alternative logistique aux itinéraires traditionnels d'exportation du cuivre et du cobalt de la RDC et de la Zambie, qui reposent largement sur les infrastructures portuaires d'Afrique orientale et australe.