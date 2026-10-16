Angola: La lutte contre la sécheresse mobilise près de 700 millions de dollars

Luanda — Près de 700 millions de dollars ont été affectés, à ce jour, aux projets inscrits au Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), a indiqué le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

Ce montant a été confirmé jeudi à Luanda, en marge de la cérémonie d'ouverture de la cinquième et dernière session législative de l'Assemblée nationale, organisée à l'occasion de la présentation du discours sur l'état de la Nation par le président de la République, João Lourenço.

S'exprimant devant la presse, le ministre a précisé que les projets de Cafu, de Ndúe et de Calucuve, dans la province de Cunene, étaient achevés. Ces infrastructures ont contribué à renforcer l'approvisionnement en eau des populations et à répondre aux besoins des activités agro-pastorales.

Il a également indiqué qu'un autre projet était en cours de réalisation sur la rive droite, soulignant par ailleurs la volonté de l'Exécutif d'étendre l'accès à l'eau et à l'électricité dans les grandes agglomérations afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

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Doté d'une enveloppe globale de 4,2 milliards de dollars, le PCESSA vise à atténuer les conséquences humanitaires et économiques de la grave pénurie d'eau qui affecte les provinces de Cunene, de Huíla et de Namibe.

Lancé en 2019 dans le cadre d'un programme d'infrastructures à long terme, il prévoit notamment la construction de retenues destinées à stocker l'eau transférée depuis le fleuve Cunene, l'aménagement de centaines de kilomètres de canaux à ciel ouvert pour soutenir l'agriculture et l'élevage, ainsi que des mesures visant à réduire la faim, la pauvreté et les conflits entre éleveurs dans le sud du pays.

Dans le cadre de ce programme, la province de Cunene a bénéficié, le 4 avril 2022, de la mise en service du système de transfert d'eau de Cafu. Celui-ci est conçu pour approvisionner 235 000 familles en eau, abreuver 250 000 têtes de bétail et irriguer quelque 15 000 hectares de terres agricoles, contribuant ainsi au développement de l'agro-industrie locale.

Outre le système de Cafu, le programme a permis la construction des barrages de Ndúe et de Calucuve, inaugurés le 5 septembre dernier dans la municipalité de Cuvelai, dans la province de Cunene. Ces deux infrastructures offrent une capacité de stockage cumulée de 311 millions de mètres cubes d'eau.