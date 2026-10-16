Angola: Mise en relief du Mondial des bateaux électriques dans la projection internationale du pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce jeudi la réalisation de la cinquième étape du championnat du monde de bateaux électriques, disputée dans la baie de Luanda, du 12 au 13 septembre, comme une initiative pour projeter le pays dans le paysage sportif international et développer le tourisme.

Le Chef de l'État a fait ces propos lors du message sur l'état de la nation, adressé à l'Assemblée nationale, au cours duquel il a souligné la présence d'artistes et de sportifs de classe mondiale en Angola.

Disputée pour la première fois en Angola, la compétition a vu la participation de 10 équipes, sur un total de 20 pilotes. L'Angola a été représenté par l'équipe Westbrook Racing, associée à l'acteur américain Will Smith, qui promeut la marque Visit Angola.

L'équipe Tom Brady, avec les pilotes Emma Kimiläinen et Sam Coleman, a remporté l'étape, suivie par l'équipe de Monaco. La formation du joueur de tennis espagnol Rafael Nadal, Team Rafa, a remporté la troisième place.

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À son tour, Sports.com PredictTeam Miami Powered by Magnus a terminé à la dixième et dernière place du classement.

La sixième étape et la finale de la compétition sont prévues les 13 et 14 novembre, dans la ville américaine de Miami.