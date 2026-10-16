Angola: Le Japon souhaite approfondir sa coopération économique avec le pays

15 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — Le Japon entend consolider sa coopération économique avec l'Angola, notamment dans les secteurs des ressources minérales et de l'agriculture, a déclaré jeudi à Luanda son ambassadeur dans le pays, Hiroaki Sano.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP en marge de la cérémonie d'ouverture de la cinquième et dernière session législative de l'Assemblée nationale, le diplomate a mis en avant le potentiel de l'Angola dans ces domaines et plaidé pour une meilleure valorisation de ses ressources au service du développement économique.

Réagissant au discours sur l'état de la nation prononcé par le Président de la République, João Lourenço, l'ambassadeur a estimé que celui-ci dressait un panorama des efforts engagés par l'Angola pour développer son économie et renforcer son rayonnement sur la scène internationale.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon ont été officiellement établies en 1976.

La coopération entre les deux pays couvre plusieurs secteurs stratégiques, notamment la santé, l'énergie, l'agriculture, les ressources minérales et le développement industriel.

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