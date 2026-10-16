Angola: João Lourenço affirme que « le pays est sur la bonne voie »

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi à Luanda que l'Angola est sur la bonne voie pour son développement, avec des bases solides pour prospérer.

Dans la dernière partie de son discours sur l'État de la nation, prononcé à l'ouverture de la 5e session législative, le Chef de l'État a reconnu les contraintes et les lacunes qui persistent dans certains services publics, ainsi que les difficultés que rencontrent encore de nombreux Angolais.

Sans triomphalisme, João Lourenço a estimé que la reconnaissance responsable des problèmes est une condition nécessaire pour les surmonter et a rappelé sa visite à Ombala Yo Mungo, dans la province de Cunene, qui a inspiré la conception du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) et le lancement de la construction du canal CAFU et d'autres projets.

Le Président de la République a exprimé sa confiance dans la capacité de travail et la résilience du peuple angolais, considérant que le pays a atteint un point de non-retour et qu'il doit désormais s'engager sur la voie du développement.

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Il a appelé les citoyens, tant à la campagne qu'en ville, à travailler, à produire et à contribuer à la croissance du pays, en vue de consolider un État plus juste, plus proche des citoyens et efficace dans la prestation des services publics.

João Lourenço a salué la contribution des entrepreneurs, des professionnels de la santé, des enseignants, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers, des agriculteurs, des travailleurs de divers secteurs, des artistes, des athlètes, des chefs religieux et communautaires, des membres des forces de défense, de sécurité et de l'ordre intérieur, des diplomates, des étudiants et des autorités traditionnelles au développement national.

Selon le Chef de l'État, la conjugaison de ces efforts permettra de bâtir un Angola plus juste, prospère, solidaire et uni.

João Lourenço a également réaffirmé l'engagement de l'Exécutif en faveur de la bonne gouvernance, de la légalité, de la cohésion nationale et du développement équilibré du pays, fondé sur l'unité, la responsabilité et l'obtention de résultats concrets.

En conclusion, il a décrit l'Angola comme un pays en paix, réconcilié et en progrès, déterminé à attirer toujours plus d'investissements, mais conscient des défis auxquels il est encore confronté.

Parmi les priorités pour le présent et l'avenir, João Lourenço a souligné la protection et l'éducation des enfants, la formation académique et professionnelle des jeunes et l'augmentation des opportunités d'emploi pour les Angolais.

L'intervention est fondée sur l'article 118 de la Constitution de la République d'Angola (CRA), qui établit l'obligation du Président de la République de s'adresser au pays, à l'ouverture de l'année parlementaire, avec un message sur la situation nationale et les politiques visant à résoudre les principaux problèmes, le bien-être des citoyens et le développement de la Nation.