Angola: João Lourenço dresse le bilan de son action gouvernementale

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a présenté jeudi devant l'Assemblée nationale son message sur l'état de la nation, dressant le bilan des principales réalisations engagées depuis 2017 et identifiant les défis économiques, sociaux, politiques et institutionnels auxquels le pays demeure confronté.

La cérémonie, qui a marqué l'ouverture de la cinquième session législative, a réuni des députés, des membres du Gouvernement et du pouvoir judiciaire, des diplomates, des représentants de la société civile, des autorités religieuses et traditionnelles, ainsi que d'autres personnalités.

À cette occasion, le Chef de l'État a passé en revue les résultats des réformes mises en oeuvre, reconnu la persistance de difficultés et réaffirmé son engagement en faveur du développement économique et de l'amélioration des conditions de vie des Angolais.

Tout au long de son allocution, João Lourenço a abordé les principaux secteurs de l'action gouvernementale, notamment l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche, l'emploi, la protection sociale, les infrastructures, l'énergie, l'eau, le logement, la culture, le tourisme, l'environnement, la justice, la défense, la sécurité et la diplomatie.

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L'économie et l'emploi au coeur des priorités

Sur le plan économique, le Président angolais a fait état de signes de reprise, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 3 % en 2025 et de 5,3 % au premier trimestre 2026, selon les données présentées.

L'inflation est passée de 27,5 % en 2024 à 10,8 % en juin 2026, tandis que le taux de chômage a reculé de 31,5 % à 21,3 %.

Le Chef de l'État a également souligné la baisse de la dette publique, ramenée de 115,9 % du PIB en 2020 à 51,2 % en 2026. Il a plaidé pour la poursuite des réformes, la diversification de l'économie et le renforcement de l'investissement privé.

Dans les secteurs de l'industrie et du commerce, il a évoqué la progression du taux d'utilisation des capacités de production installées, passé de 31 % à 54 %, la hausse de 66 % des exportations hors pétrole et la réduction des importations de produits alimentaires d'environ 595 millions de dollars entre 2022 et 2025.

L'Exécutif entend intensifier les efforts en faveur de la production nationale et de la création d'emplois, notamment au moyen de programmes de soutien aux entreprises, de formation professionnelle et de promotion de l'entrepreneuriat.

Éducation, santé et protection sociale

Dans le secteur de l'éducation, le Chef de l'État a indiqué que le système éducatif comptait, pour l'année scolaire 2026-2027, quelque 9,14 millions d'élèves, 252 419 enseignants et 141 678 salles de classe.

Il a précisé que 37 312 nouvelles salles de classe avaient été mises à disposition depuis 2021, tandis que l'Exécutif prévoit de construire et de réhabiliter 1 664 établissements scolaires prioritaires.

Le message présidentiel a également porté sur la distribution de manuels scolaires, le développement de l'enseignement technique et professionnel, les bourses d'études et le Programme national d'alimentation scolaire, qui a bénéficié à plus de 3,4 millions d'enfants au troisième trimestre de 2026.

Dans le secteur de la santé, João Lourenço a fait état de la construction de 736 structures sanitaires depuis 2017, portant le réseau national à 3 348 établissements, ainsi que du recrutement et de l'intégration de 28 429 professionnels au cours des quatre dernières années. L'Exécutif prévoit de recruter 6 000 professionnels supplémentaires en 2026.

En matière de protection sociale, le programme Kwenda couvre 21 provinces et 200 municipalités. Il compte environ cinq millions de citoyens enregistrés et bénéficie à 1,5 million de ménages au moyen de transferts monétaires.

Dans son discours, le président de la République a accordé une attention particulière à la défense des droits de l'enfant, à la promotion de l'égalité des chances et au soutien aux familles vulnérables, autant de domaines qui demeurent prioritaires.

Agriculture, pêche et infrastructures

Le Président angolais a présenté la production nationale comme un levier essentiel de la sécurité alimentaire, de la réduction des importations et de la diversification économique.

Selon les données communiquées, environ 50,7 % de la population ayant un emploi exerce principalement dans l'agriculture, l'élevage, la foresterie et la pêche.

Dans le secteur de la pêche, la production est passée de 558 000 tonnes en 2022 à 725 000 tonnes en 2025. L'Exécutif entend également renforcer l'irrigation, la mécanisation agricole, l'aquaculture ainsi que les dispositifs de conservation et de commercialisation des produits.

S'agissant des infrastructures, João Lourenço a fait état de la réhabilitation et du bitumage de 3 500 kilomètres de routes nationales au cours des neuf dernières années, ainsi que des investissements consacrés au logement, à l'urbanisation, à l'approvisionnement en eau et à la lutte contre les ravinements.

Dans le domaine énergétique, le chef de l'État a indiqué que la capacité installée de production d'électricité était passée de 4 659 mégawatts en 2017 à 6 322 mégawatts en 2026. Ces progrès s'appuient notamment sur des investissements dans l'hydroélectricité, l'énergie solaire et les réseaux de transport et de distribution.

Jeunesse, culture et développement social

La jeunesse a également occupé une place importante dans le message présidentiel, à travers les enjeux de formation académique et professionnelle, d'employabilité et d'entrepreneuriat.

Parmi les initiatives présentées figurent le Programme pour la jeunesse, les opportunités et les emplois décents (JOBE), ainsi que le projet JOVEM+, qui ambitionne de bénéficier à plus de 500 000 personnes âgées de 16 à 35 ans d'ici à 2030.

Le Président a également mis en avant les investissements dans le sport, notamment l'ouverture des stades nationaux Vicy António et Daniel Lutucuta, ainsi que les performances des athlètes angolais, en particulier la victoire au championnat AfroBasket 2025.

Dans le domaine culturel, il a évoqué les projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures culturelles, de musées, d'archives et de monuments, ainsi que les initiatives visant à valoriser le patrimoine matériel et immatériel du pays. Parmi celles-ci figure l'inscription du Sona sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

João Lourenço a présenté le tourisme comme un levier de diversification économique et de création d'emplois. Les mesures envisagées visent notamment à simplifier les procédures d'octroi de licences et à attirer des investissements vers des destinations telles que Mussulo, Cabo Ledo, Ponta do Padrão, Calandula et la Serra da Leba.

En matière environnementale, l'Exécutif a mis en avant les actions de conservation de la biodiversité, d'adaptation au changement climatique, de gestion des déchets et de suivi de la qualité de l'environnement.

Réforme de l'État, justice et lutte contre la corruption

Dans le domaine de l'administration publique, João Lourenço a présenté le projet SIMPLIFICA, qui vise à réduire les lourdeurs bureaucratiques et à faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux services publics.

Les mesures évoquées comprennent la simplification des procédures d'autorisation commerciale, la délivrance de la carte nationale d'identité dès la naissance et l'amélioration des procédures administratives.

Dans le secteur de la justice, le Chef de l'État a abordé l'ouverture et la réhabilitation de services, le renforcement des juridictions et l'extension du système d'état civil.

À cet égard, il a indiqué que 88 services judiciaires avaient été ouverts entre 2022 et juin 2026, dont 44 nouveaux et 44 réhabilités.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la récupération des avoirs transférés illicitement à l'étranger, il a précisé que des biens et des avoirs d'une valeur estimée à environ 13 milliards de dollars avaient été saisis ou placés sous séquestre entre 2022 et 2026, en Angola et à l'étranger.

Le Président de la République a réaffirmé l'importance du respect de la légalité, du renforcement des institutions et de l'amélioration de la qualité des services publics.

Pouvoir local et gouvernance de proximité

Abordant la division politico-administrative et la gouvernance locale, João Lourenço a souligné la nécessité de rapprocher les services publics des populations et de promouvoir un développement territorial plus équilibré.

Concernant les collectivités locales, il a rappelé que le paquet législatif soumis par l'Exécutif à l'Assemblée nationale comprenait des propositions déjà adoptées ainsi que des textes dont l'examen demeure en suspens.

Le Chef de l'État a appelé les députés à parvenir à un consensus sur l'organisation échelonnée ou simultanée des élections municipales, afin de mener à son terme le processus législatif.

Diplomatie, paix et sécurité

Sur le plan international, le Président angolais a souligné le rôle joué par l'Angola dans les efforts de médiation des conflits et de promotion de la paix, en évoquant notamment la région des Grands Lacs et la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

L'organisation de sommets internationaux à Luanda et les investissements liés au corridor de Lobito ont également été présentés comme des instruments d'intégration régionale, de développement économique et de renforcement du rayonnement international du pays.

En matière de défense et de sécurité, João Lourenço a mis en avant la modernisation des Forces armées angolaises, les investissements dans les infrastructures militaires et le renforcement de la surveillance maritime. Il a toutefois reconnu que la criminalité, les accidents de la route, la contrebande de carburant et le vandalisme visant les biens publics continuaient d'exiger une réponse des autorités.

Le Chef de l'État a également attiré l'attention sur les risques liés à la criminalité transnationale, à la traite des êtres humains, au blanchiment de capitaux et à l'utilisation criminelle des nouvelles technologies.

Réconciliation nationale et défis à venir

Le Président angolais a salué les initiatives visant à rendre hommage aux victimes des conflits politiques et aux figures marquantes de l'histoire nationale, appelant à l'unité et à la coexistence pacifique entre les Angolais.

Dans la dernière partie de son intervention, il a réaffirmé que l'éducation des enfants, la formation de la jeunesse et la création d'emplois devaient rester au coeur des priorités nationales.

João Lourenço a reconnu les difficultés qui persistent dans plusieurs secteurs, tout en appelant au travail, à la production, au sens des responsabilités et au patriotisme comme facteurs de développement durable.

Le message sur l'état de la nation a été présenté à l'ouverture de la cinquième session législative de l'Assemblée nationale, au cours d'une année parlementaire précédant les élections générales prévues en 2027.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'article 118 de la Constitution de la République d'Angola (CRA), qui dispose que le président de la République doit adresser à la nation, à l'ouverture de l'année parlementaire, un message sur la situation nationale et les politiques destinées à résoudre les principaux problèmes du pays, à assurer le bien-être des citoyens et à favoriser le développement de la nation.