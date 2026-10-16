Angola: Le pays fait de grands progrès, affirme João Lourenço

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que l'Angola réalise de grands progrès grâce aux réformes économiques et institutionnelles visant à diversifier l'économie, à renforcer le secteur privé et à améliorer le fonctionnement de l'État.

Cette déclaration a été faite à l'Assemblée nationale lors de la cérémonie solennelle d'ouverture de la cinquième session législative, en présence de députés, de membres de l'Exécutif, de représentants des juridictions supérieures, du Parquet, du corps diplomatique accrédité en Angola et d'autres invités.

Dans son discours sur l'état de la Nation, prononcé depuis le Parlement, João Lourenço a estimé que l'Angola avait le courage de surmonter les problèmes affectant l'économie et les institutions publiques, reconnaissant la nécessité de changements structurels dans le modèle de développement national.

Le Chef de l'État a indiqué que les réformes mises en oeuvre depuis le début de son mandat en 2017 ont jeté les bases d'une économie moins dépendante du pétrole, avec une participation accrue du secteur privé et un État plus efficace, transparent et au service des citoyens.

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Évaluant la performance économique, le Président de la République a fait savoir que le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 5,3 %, porté par la croissance de 6,2 % du secteur non pétrolier, qui s'est imposé comme principal moteur de l'activité économique.

Au cours des deux dernières années, la croissance moyenne de l'économie non pétrolière a atteint 5,2 %.

Ce résultat s'explique par la performance des différents secteurs productifs, malgré les contraintes ayant affecté la production pétrolière et les niveaux d'investissement.

João Lourenço a également souligné la réduction du ratio de la dette publique, passé de 115,9 % du PIB en 2020 à 51,2 % en 2026, une situation qui, a-t-il précisé, permet de réduire les ressources consacrées au paiement des intérêts et d'accroître les financements disponibles pour les services essentiels.

L'homme d'État a également souligné la baisse de l'inflation et du chômage comme signes de progrès économique, l'inflation ayant reculé de 27,5 % en 2024 à 10,8 % en juin 2026 et le taux de chômage ayant diminué de 31,5 % à 21,3 % au premier trimestre de cette année.

Pour le Président de la République, ces résultats témoignent des efforts déployés pour consolider les finances publiques, mobiliser les recettes intérieures et améliorer la qualité des dépenses, afin de renforcer la confiance des investisseurs et de préserver le revenu des ménages.

La séance solennelle marque la dernière étape de la législature actuelle, au cours d'une année parlementaire particulièrement importante pour la vie politique nationale, compte tenu de l'approche des élections générales de 2027 et de la clôture des travaux parlementaires de la 5e législature.