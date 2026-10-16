Angola: Le ministre souligne la relance de la production pétrolière terrestre

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a souligné jeudi, à Luanda, la relance de la production pétrolière terrestre au pays.

Ce secteur bénéficiera prochainement de 88 nouveaux blocs afin de maximiser la valeur du pétrole brut produit localement.

En marge de l'ouverture de la 5e session législative de l'Assemblée nationale, le ministre a également évoqué la reprise des travaux de la raffinerie de Lobito, dans la province de Benguela, qui aura une capacité de traitement de 200 000 barils de pétrole par jour.

Ces dernières années, a-t-il précisé, le pays a augmenté sa production de diamants avec le démarrage des opérations du projet Luele, dans la province de Lunda-Sul.

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Concernant la taille des diamants, il a rappelé les progrès réalisés par le pays, qui ne comptait en 2017 qu'une seule usine, à Luanda.

Cette situation a motivé la construction du pôle de développement diamantifère de Saurimo, regroupant plusieurs ateliers de taille.

Le ministre a souligné que, grâce aux politiques sectorielles, de plus en plus d'entreprises internationales prospectent des minéraux essentiels à la transition énergétique.

Par ailleurs, il a annoncé que la première raffinerie d'or du pays sera bientôt opérationnelle.

Située dans le parc industriel de Luanda, cette raffinerie est financée par la Compagnie nationale du diamant d'Angola (ENDIAMA) et Geoangol et aura une capacité de traitement allant jusqu'à 25 kilogrammes d'or par jour.